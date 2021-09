Americký obránce Allen už Českým Budějovicím nepomůže, skončil s hokejem

"Jeho smlouva v Motoru tak bude ukončena," napsal jihočeský klub na svém facebookovém profilu.

Allen, který ve dvou sezonách nakoukl do NHL v dresu New York Rangers, se před sezonou vrátil do Českých Budějovic z Mladé Boleslavi, kde od ledna hostoval. Do Česka přišel v roce 2018, kdy ho angažovala Plzeň. V úvodu sezony 2018/19 působil krátce v Hradci Králové, poté zakotvil v tehdy prvoligovém Motoru.