Plzeňský kapitán Kindl chce jít ve stopách Gulaše, Kratěny či Straky

Po dvou letech se hokejový obránce Jakub Kindl vrátil do Plzně a díky týmové volbě povede Indiány jako nový kapitán po odchodu dosavadního lídra Milana Gulaše do Českých Budějovic. Čtyřiatřicetiletý bývalý hráč Detroitu či Floridy, který po ročním angažmá v Kolíně nad Rýnem minulou sezonu nehrál, se těší, že ambice Západočechů budou opět nejvyšší.

"Obrovsky si toho vážím, že můžu vést takový klub jako kapitán. Když se podívám na hráče, kteří tady byli, jako Guli (Milan Gulaš), Krtek (Ondřej Kratěna), Dědek (Martin Straka). Být součástí toho řetězce je pro mě velká čest. Nesmírně si toho vážím," řekl Kindl.

Při pandemii koronaviru se rozhodl nehrát a individuálně se připravoval v Detroitu, protože žije v USA. V Kolíně nad Rýnem se loni loučil těsně vypuknutím pandemie. "Nám skončila sezona tak, že jsme neudělali play off a za dva dny začal covid, takže my jsme se sbalili s manželkou a mazali jsme zpátky domů," popisoval Kindl. Po pauze měl jasno, že se chce vrátit do Plzně.

"Mně se nikam jinam jít hrát nechtělo. Chtěl jsem hrát v Plzni, vždycky mi vyšla se vším vstříc. Vždycky jsem to tady miloval a hrálo se tady nahoře," prohlásil Kindl, který v NHL sehrál 331 utkání v základní části a dalších 20 v play off.

"Strašně se to tady ždímalo z hráčů. I z juniorky byl hned schopen hrát za chlapy. Trenéři s nimi byli schopní pracovat. Jako hráči mi dril a tvrdý trénink vyhovoval, protože jsem věděl, že tu sezonu na tom můžu odjet. Věděl jsem taky, že takhle si klidně můžu kariéru dál protáhnout," podotkl Kindl.

"Cíle tady byly pořád stejné, co si pamatuju z těch dvou sezon. Proto jsem sem šel, Plzeň vždycky hrála nahoře a velice atraktivní hokej. Laťka tady byla vždycky nastavená vysoko a cíl je jasný - co nejdál se dostat v play off," uvedl Kindl.

Doufá, že Plzeň do sezony dobře vstoupí. "Je třeba mít dobrý začátek, co jsem si prošel za kariéru, tak vyšel dobře. Body byly nahrané, když přišel útlum někdy v lednu, nebo zranění. Je strašně důležité odehrát dobrou první čtvrtinu," podotkl Kindl.

Sám za kapitána volil slovenského obránce Petera Čerešňáka. "Bylo to na hráčích, koho si vyberou. Už jsem tady byl předtím, nějakou roli jsem měl. I když jsem kapitán nebyl, tak jsem se vždycky snažil něco říct kabině, pomoct mladším klukům. Patřím tady k nejstarším, ale lídrů je v kabině strašně moc. Všichni jsme na jedné lodi a budeme táhnout za jeden provaz. Co se stane v kabině, to zůstane v kabině," dodal Kindl.