Pardubice - Plzeň 4:0 Frodl hned napoprvé vychytal bývalé spoluhráče

Hokejisté Pardubic porazili na úvod nové extraligové sezony Plzeň 4:0. Ještě po 24 minutách duelu 1. kola byl stav bezbrankový, Dynamo ale pak dalo ještě do druhé přestávky tři góly a o osudu zápasu tak bylo prakticky rozhodnuto. Dvakrát skóroval Robert Říčka, tři asistence zaznamenal další útočník David Cienciala. Nulu proti týmu, v němž ještě minulý ročník působil, uhájil díky 17 zákrokům brankář Dominik Frodl.

Pardubičtí měli v každé ze třetin výraznou střeleckou převahu. Na plzeňskou posilu v brankovišti Furcha vyslali za celý zápas porci 42 přesných střel, ale za úvodní dvacetiminutovku se skóre nezměnilo. I proto, že Furch vychytal Camarovo sólo a další příležitosti k otevření brankového účtu nevyužili hostující Kodýtek či domácí útočník Adam Musil.

Ve druhém dějství si Východočeši brzy vynutili přesilovku, v níž nejprve přečkali bez úhony možnost Pavla Musila a pak už ve 25. minutě pár sekund po návratu hříšníka Langa na led udeřili, když Furchovu neprůstřelnost ukončil Hecl. O dvě minuty později se navíc dostal puk mezi kruhy k Mikušovi, který rovněž trefil přesně a zvýšil na 2:0.

Anthony Camara z Pardubic před brankářem Plzně Dominikem Furchem.

David Taneček, ČTK

V končící 29. minutě mohl přidat další gól Kousal, jenže tentokrát měl navrch Furch a jeho sólový nájezd zlikvidoval. Šance hostů na zvrat vzápětí ještě oslabil Jiříček, když byl vyloučen na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku. Kodýtek v oslabení mířil pouze do brankové konstrukce a úspěšní nebyli ani domácí. Krátce před přestávkou selhal v dalším sólu Camara, ale v čase 39:44 uklidnil tým Dynama Říčka.

Hráči Pardubic oslavují gól.

David Taneček, ČTK

Právě Říčka pak také po třetí Ciencialově asistenci v utkání zvýšil v polovině třetí třetiny už na 4:0 a bylo zřejmé, že výhru před více než sedmi tisíci diváky oslaví Pardubičtí. Ve hře bylo už jen Frodlovo čisté konto, které se domácímu brankáři podařilo uhájit.