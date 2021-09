Na první zápas to bylo dobré, pár věcí si ale ještě musíme říct, tvrdil po premiéře v dresu Kohoutů Krejčí

Hodně si v nové extraligové sezóně slibují v Olomouci od hvězdné posily z NHL Davida Krejčího. Pětatřicetiletý centr, jenž se do mateřského klubu vrátil po devíti letech v Bostonu, očekávání naplnil hned při své premiéře. V úvodním kole doma proti Mladé Boleslavi hrál přesilovky, chodil do oslabení a také vstřelil gól. Výrazně přispěl k výhře Kohoutů 3:2, kterou zařídil útočník Jan Knotek v závěru prodloužení.

První zápas za Olomouc je za vámi. Jak vám chutnal?

Vyhráli jsme, což je vždy to hlavní. Byla i super atmosféra. Takže parádně. Jsem za to rád.

Dvakrát jste o gól prohrávali...

Proti tak kvalitnímu týmu, jsou rychlí, mají dobrý systém, to nebylo jednoduché. Řekli jsme si však, že je třeba se cpát více do brány, a tak padly oba vyrovnávací góly. Takovým silným soupeřům holt budeme muset dávat škaredé góly. Počítají se.

Zleva Tomáš Černý, David Krejčí a Jiří Ondrušek z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

S přibývajícími minutami jste se zlepšovali...

Nebudeme z toho dělat vědu. Je to jen jeden zápas, jedna výhra. Je hodně věcí, na kterých musíme pracovat. Všichni bojovali, o tom žádná, tento tým se rve vždycky až do konce, to je prostě Olomouc. Nějaké věci si však musíme ještě říct, abychom se posouvali.

Jak jste spokojen s vlastním výkonem?

Doufám, že to bude už jen lepší a lepší. Dlouho jsem nehrál a chybí mi zápasová fyzička. Na tréninku je to dobré, v pohodě, ale je znát, že jsem v přípravných duelech chyběl.

Nešly nohy na začátku?

Jo a ne. Potřeboval jsem se rozehrát, ale vyskytl se nějaký problém, a tak to nešlo. Naštěstí mě zdejší fyzioterapeuti dali dohromady a mohl jsem dnes nastoupit.

Fanoušci vás přivítali nadšeně, fanfárami, bouřlivým potleskem. Co říkáte atmosféře, která na olomouckém stadionu panovala?

Byla úžasná. Strašně si toho cením. Byl to jeden z důvodů, proč jsem se sem vracel. Vím, že tady dělají výbornou kulisu a dnes se to potvrdilo. Jen doufám, že budeme vyhrávat dál, hlavně na domácím ledě, ať to, co se dělo dnes, tady můžeme vídat často.

Jaká je podle vás úroveň české extraligy oproti NHL, kterou jste léta hrával?

Je těžké k tomu něco říkat po prvním zápase. Samozřejmě přijel sem výborný tým. Dobře bruslí a bylo poznat, že už mají něco odehrané, hráli Ligu mistrů. My si proto výhry moc ceníme, doufáme, že nás to nakopne a budeme se zlepšovat.

Na začátku druhé třetiny jste vyrovnal, když jste do brány usměrnil střelu obránce Jiřího Ondruška od modré čáry. Jak jste tu situaci viděl?

Náhoda. Ne, jak jsem už uvedl, po první třetině jsme si řekli, že se musíme více tlačit do brány a někdy to tam padne, někdy ne. Často se to nestává, občas to však na bránu letí a někdo to do ní dotlačí a dnes jsem to byl já, za což jsem rád.

Nebyla trochu symbolika v tom, že jste dal první gól za Olomouc poté, co jste tečoval střelu hráče, s nímž jste tady vyrůstal?

Nehledal bych v tom nic. Ale možná jo. S Jirkou jsme byli hodně na ledě. Je výborný hráč. Strašně se zvednul od doby, co jsem ho viděl, a to bylo naposledy v deváté třídě. Hraje parádně, s přehledem. Je fajn, mít ho v zádech.

Lví podíl na vítězství má gólman Jan Lukáš, který skvěle zastoupil zraněného Branislava Konráda. Souhlasíte?

Určitě. Snažil se a zvládl to. Ztratit gólmana číslo jedna, a ještě tak, jak se to stalo, není nic příjemného. Já ty kluky ještě neznám, ale věřím ji. Na tréninku makají, nic nevypustí a je vidět, že mají kvalitu.

Na křídla jste dostal Jana Káňu a Lukáše Kucseru. Jak jste spokojený se souhrou vašeho útoku? Moc času na sehrání jste neměli...

Bylo tam dost hezkých věcí, ale musíme se sehrávat dál, hodně komunikovat v kabině, na střídačce. Na první zápas ale můžeme být spokojeni. Teď si oddechneme a v úterý zpátky do práce.

Zahrál jste si přesilovky i oslabení. jak to pro vás bylo náročné?

Mám rád, když mě trenéři využívají na všechny situace. V přesilovkách jsme měli dost vydařených akcí, i několik dobrých střel ze stran nebo od Jirky Ondruška. Dnes to tam sice nepadalo, ale když na tom budeme stále pracovat a dělat věci, co jsme si řekli před zápasem, tak to bude jen otázkou času.

Byli se na vás podívat rodinní příslušníci?

Jo, i kamarádi a známí. Znovu, byl to jeden z dalších velkých důvodů, proč jsem se vracel. Hrát před rodinou! Oni mé kariéře obětovali strašně moc, a tohle je takové moje splácení všem, co mě tak úžasně podporovali.

Všiml jste si v hledišti lidí v dresu Bostonu?

Já tam nekoukal. Soustředil jsem se na zápas. Samozřejmě jsem však vnímal, jak lidi fandili. Doufám, že nám to bude klapat, a ještě si jich užijeme. V NHL, když přijde 17 tisíc lidí, to je trošku jiná atmosféra, když začnou řvát. Tady ale zase celý zápas jedou, a to je také super.

Už víte, jaké bude zápisné po prvním startu?

Něco už bylo před zápasem. Snad už mě kluci nechají na pokoji.