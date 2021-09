Brno - Zlín 3:2 PP Brno udolalo Zlín v prodloužení, rozhodl Ďaloga

Do sestavy Komety se poprvé v sezoně zapojili uzdravení Mueller s Vincourem, naopak na marodce i nadále zůstal bek Roth.

V první třetině sledovala skvěle zaplněná brněnská aréna ofenzivní hokej. V bouřlivé atmosféře poprvé zahrozil hostující Fořt, jehož vychytal gólman Tomek. Do první brankové příležitosti se dostala také Kometa, v 11. minutě udělal Zaťovič kličku Kašíkovi, ale v klíčový moment mu sjel puk a zakončení se nekonalo. Následovala nabídka Krištofa, kterou tečoval Haščák těsně vedle. Největší tutovka zápasu se urodila v brněnské přesilovce. Bartejs napřáhl od modré a orazítkoval břevno zlínské branky.

Druhá třetina mnoho šancí nenabídla, oba týmy se soustředily na obranu a nechtěly udělat chybu. Dobrou možnost měl Mikúš a také domácí Mueller, jenže brankáři chytali s jistotou. V polovině utkání rozproudili obecenstvo boxerskou vložkou Mallet s Vopelkou, vítězem pěstního souboje se stal kanadský hokejista v brněnských službách. Největší šanci třetiny měl tak v přesilovce Mueller, který protáhl Kašíka, ale jeho pravý beton zasáhl úspěšně.

Třetí perioda nabídla tuhý boj o každý metr ledu. Brňané byli i nadále aktivní, soupeře vysoce přestříleli, ale na gól se stále čekalo. Až vše "odšpuntoval" v 55. minutě obránce Kučeřík. Mladý bek ve svém 34. utkání v extralize oslavil ranou do šibenice první branku v nejvyšší soutěž. Domácí se rozjeli a mačkali protivníka jako citron. Ve stejné minutě napřáhl Ďaloga a Mueller protečoval kotouč za Kašíkova záda.

Ovšem o dvě minuty později byli Berani na kontakt. Chybnou rozehrávku vystihl mezi kruhy Trška a překonal svého slovenského krajana. V 59. minutě si vzali hosté oddechový čas a v power play se jim podařilo vyrovnat. Do akce se dostal Fryšara a sám před Tomkem nezaváhal. V prodloužení to dlouho vypadalo, že dojde i na nájezdy. V poslední minutě se ale po přihrávce Krištofa dostal do šance Ďaloga a přesnou střelou nedal Kašíkovi šanci zasáhnout.