Bláznivý zápas. Z direktu jsme se oklepali, váží si kouč Komety Kalous i dvoubodové výhry

To byl zápas. Když brněnští hokejisté ve snaze napravit úvodní nezdar v Karlových Varech při své nedělní domácí extraligové premiéře se Zlínem v závěru konečně dvakrát překonali úpornou soupeřovu obranu, tak vzápětí překvapivě o slibný náskok přišli. Kometa nakonec přece jen splnila výhrou 3:2 roli favorita, druhý bodík jí půl minuty před koncem prodloužení zajistil obránce Marek Ďaloga.

„Utkání se mi těžko hodnotí. Měli jsme výraznou převahu, avšak dlouho jsme se trápili v koncovce. Když už jsme si pak za stavu 2:0 mysleli, že máme vítězství v kapse, tak jsme dvěma chybami darovali Zlínu vyrovnání. Naštěstí jsme se vrátili zpátky do zápasu a máme aspoň dva body. Bereme je, a zároveň se z utkání poučíme. Jedeme dál, v úterý v Mladé Boleslavi se musíme podobného výpadku vyvarovat," plánuje Ďaloga.

Při své domácí premiéře v dresu Komety si pochvaloval elektrizující atmosféru v brněnské aréně. „Fanoušci nás neskutečně hnali. Byli naším šestým hráčem. Měl jsem z toho až husí kůži," svěřil se zkušený slovenský bek.

Také kouč Komety Jiří Kalous se radoval, že jeho tým po nečekané ztrátě vedení nezpanikařil. „Z direktu do brady jsme se rychle oklepali, přestože jsme byli na sebe pořádně naštvaní. Šli jsme dál výhře naproti, byť Zlíňané měli v nastavení častěji puk na hokejkách. Rozhodující branku jsme ale naštěstí dali my. I vítězství v prodloužení je pozitivní a počítá se. Zvlášť když to byl první zápas v sezoně na našem stadionu. Diváci byli skvělí," vzkázal.

Pochválil uzdraveného kanonýra Petera Muellera, který se do sestavy vrátil po zranění, a hned se trefil. „Odehrál výborné střetnutí, přestože se nám přesilovky tentokrát moc nedařily. Dal do střetnutí hodně emocí, ale to platí prakticky o všech našich hráčích. Jsme šťastni, že máme elitní formaci zase kompletní. Očekávám, že její hra půjde ještě nahoru," přeje si Kalous.