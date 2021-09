Olomouc - Plzeň 4:1 Hanáci vyhráli i druhý duel v sezoně

Na obou týmech byla od úvodních minut vidět snaha neinkasovat jako první a první opravdu větší šance byla k vidění až v 13. minutě, kdy se zcela sám na levém kruhu ocitl Strapáč, prostřelil brankáře Furcha a poslal Olomouc do vedení. Vzápětí stříleli na druhé straně Mertl s Bulířem, ale Lukáš si oba pokusy pohlídal.

Z dobré pozice z mezikruží zakončoval také domácí Navrátil, hostující brankář vytěsnil pus maskou nad. Plzeň poté zahrozila v přesilové hře, při které trefil Kodýtek jen připraveného Lukáše. Po vypršení svého trestu se však Krejčí vrátil do hry a nachystal puk Kolouchovi, jehož střela zamířila přesně mezi Furchovy betony.

🚨 David Krejčí znovu míří do černého, touhle přesnou střelou do "vinglu" přidal proti Plzni už svůj druhý gól v zápase a @hcolomouc vede 4:0! 🔥#TELH #OLOvPLZ pic.twitter.com/hrYlpoohTd — Tipsport extraliga (@telhcz) September 14, 2021

Hned na začátku druhé třetiny zamířil Nahodil po rychlém protiútoku jen do boční síťky. Snížit mohl vzápětí Bulíř, ale jeho střelu zastavila tyč domácí branky. Plzeňského útočníka to muselo mrzet o to více, že hned z protiútoku zvýšila Olomouc na rozdíl tří branek. Káňovu přihrávku z levé strany usměrnil za Furchova záda Krejčí.

Brankář Dominik Furch z Plzně pouští první gól.

Luděk Peřina, ČTK

O další dvě minuty později už domácí vedli o čtyři branky a zásluhu na tom měl opět Krejčí, který prostřelil Furcha z pravého kruhu během přesilové hry. Snížení se hosté nedočkali ani ve druhé třetině, Blomstrandovu střelu totiž vyrazil Lukáš hlavou mimo tři tyče.

Čisté konto uhájil Lukáš také na začátku třetí třetiny po střele Thorella z levé strany i pokusu Čerešňáka od modré čáry. Přikrylova tečovaná střela poté zamířila nad branku olomouckého brankáře. Snížit se Plzni povedlo až šest minut před konce, kdy se prosadil mezi bránící olomouckou přesilou Blomstrand.

David Krejčí z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK