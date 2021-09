Ředitel hokejové extraligy Řezníček uvítal přísné tresty za pyrotechniku

Ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček uvítal novou podobu trestů pro diváky, kteří během sportovních utkání použijí pyrotechniku. Podle přestupkové novely, kterou dnes schválila Sněmovna, by mohli dostat pokutu až 100.000 korun, hrozit jim bude rovněž zákaz vstupu na stadiony. Zástupci Ligové fotbalové asociace (LFA) se k novele vyjadřovat nechtěli.

"V každém případě je ta pyrotechnika jedna z nejnebezpečnějších věcí na hokeji, takže je dobře, když se to bude přísně postihovat. I naše řády na to samozřejmě pamatují, ale když bude ještě další takový nástroj navíc, jak to z hlediště vymýtit, tím samozřejmě lépe," řekl ČTK Řezníček.

V hokejovém prostředí byla za pyrotechniku naposledy potrestaná loni v únoru Kometa Brno, která musela za chování svých fanoušků zaplatit 45 tisíc korun. Letos v srpnu pak kvůli odpálené pyrotechnice a snížené viditelnosti rozhodčí předčasně ukončili přípravný duel mezi Třebíčí a Brnem.

"Pořadatelé a organizátoři jsou ohledně pyrotechniky instruovaní, ale když to někdo chce pronést, tak to samozřejmě pronese. V hokeji máme naštěstí jen opravdu ojedinělé případy a za poslední dobu (od incidentů brněnských fanoušků) jsme v tomto směru nemuseli nic řešit," dodal Řezníček.

Fotbalové kluby za pyrotechniku platily pokuty

V minulosti dostala za používání pyrotechniky pokuty řada českých fotbalových klubů. Sparta musela v březnu 2009 zaplatit 250.000 korun za to, že při ligovém zápase s Brnem na Letné byl hozeným dělbuchem zraněn dvanáctiletý podavač míčů. Za masivní použití pyrotechniky v domácím "kotli" v ligovém utkání zaplatila Slavia v červnu 2017 pokutu 200.000 korun.

Půlmilionovou pokutu udělila disciplinární komise LFA v březnu 2019 Plzni za chování fanoušků v ligovém utkání se Spartou na Letné, v němž pyrotechnika hozená ze sektoru pro příznivce hostů zranila několik diváků. Přestupkovou novelu však zástupci LFA oslovení ČTK nekomentovali.

Používání pyrotechniky během sportovních zápasů považuje ministerstvo vnitra za jeden z nejrizikovějších projevů sportovního fandění vzhledem k síle exploze, hlasitosti a možnosti vzniku požáru. Obecná pravidla pro její použití podle úřadu fakticky jakékoliv bezpečné použití ze strany fanoušků vylučují, a to jak v místech sportovní akce, tak při přesunech fanoušků, které mají většinou podobu hromadných pochodů. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.