Jágr reaguje na bídný vstup do extraligy! Rytíři získali svého bývalého kapitána a posilu ze Sparty

Hokejové Kladno hlásí po nepovedeném vstupu do extraligové sezony, kdy po třech kolech nemá na svém kontě ani bod, dvě nové posily do útoku. K týmu hrajícího majitele Jaromíra Jágra se po roce stráveném v Mladé Boleslavi vrací jejich někdejší kapitán Jakub Strnad, na měsíční hostování pak ze Sparty získali Davida Dvořáčka, jenž už dříve v klubu rovněž působil.

Devětadvacetiletý Strnad je kladenským odchovancem, za A tým Rytířů hrál osm sezon, a dokonce na svém dresu nosil kapitánské céčko. Před minulou sezonou ale zamířil do Mladé Boleslavi, kde se mu úplně nedařilo podle představ. V 56 zápasech i s play off zaznamenal deset kanadských bodů.

Letos v létě se pokusil získat angažmá v Plzni, na zkoušce u Západočechů ale neuspěl. Nyní se vrací domů s jasným cílem - pokusit se Kladno udržet v extralize.

„Jsem rád, že si znovu zahraji extraligu a navíc za rodné Kladno. Musíme ale začít sbírat body, abychom se odlepili od dna a tu sezonu trochu víc nastartovali. Viděl jsem zápas Kladna s Vítkovicemi, kdy to bylo hratelné, ale další dvě utkání jsem nestihl," prohlásil Strnad, jenž s Kladnem absolvoval už čtvrteční trénink a v pátek by měl nastoupit na ledě Liberce.

Strnad není jediným navrátilcem do Kladna, to ve čtvrtek získalo i stejně starého Davida Dvořáčka. Rodák z Brna však přichází z pražské Sparty zatím jen na měsíční hostování do 16. října. Podobný scénář zažil už v sezoně 2015/16, tehdy ale v Kladně hostoval ze Sparty téměř celou sezonu.

„Návrat na Kladno byl hodně nečekaný a rychlý. Jsem ale rád, že přicházím do známého prostředí, kde znám i pár kluků. Teď jsem uvolněný na měsíc a uvidíme. Rád bych tu hrál svůj hokej a do hry bych chtěl vnést energii a své bruslení," uvedl po čtvrtečním tréninku Dvořáček, kterého Sparta uvolnila kvůli většímu hernímu vytížení, kterého by se Dvořáčkovi u Pražanů zatím nedostávalo.

„Reagovali jsme tím na dosavadní výsledky v extralize, ale i na marodku v našem týmu. Kuba Strnad byl volný, je to Kladeňák, kterého známe a měli jsme o něj zájem. Davida znám také z působení na Kladně. Přednost obou hráčů je zejména skvělé bruslení, což nám v těch třech prvních zápasech chybělo. Mají tedy přinést lepší pohyb v naší hře a já doufám, že i produktivitu," řekl trenér a sportovní manažer Rytířů David Čermák.