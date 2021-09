Jágrův gól? Byl v laufu, všechny zbláznil, všiml si nový spoluhráč kladenského majitele

Jágr se trefil parádně, co říkáte?

Dostal to do své pozice, odkud dal několik set gólů. Předbrankový prostor je jeho parketa. Když dostane puk mezi kruhy, umí to vymést. Klasická Jágrova akce.

Opět posunul vlastní rekord nejstaršího střelce extraligy na 49 let a 214 dnů.

Je to neskutečný. Chtěl bych vidět sám sebe, co budu dělat v padesáti, jestli se do toho vůbec dokopu... Velký respekt, že se v tomhle věku dokáže vybičovat k takovým výkonům. Vůbec se dostat do takového zápasu je neskutečné.

🎥 Rychlou souhru @RytiriKladno na ledě Liberce zakončil parádní ranou do vinglu Jaromír Jágr, který se dočkal své první branky v letošní sezóně #TELH 🔥👏🏻 pic.twitter.com/MjKDZS37Wv — Tipsport extraliga (@telhcz) September 17, 2021

Je jeho přítomnost na ledě a v kabině hodně znát?

Když dal gól, byl v laufu, všechny zbláznil. Pak je hodně znát. Ale v kabině je nejen Jarda, ale každý k tomu má co říct.

Jaromír Jágr se raduje z gólu proti Liberci.

Radek Petrášek, ČTK

Bylo těžké naskočit tak rychle v novém týmu?

Ani ne. Věděl jsem, že jdu do domácího prostředí. Žádná velká změna to pro mě nebyla. Spíš bylo těžké se dostat do extraligového tempa v ostrém zápasu. Jinak v pohodě.

V jakém stavu jste našel kabinu Kladna, které na první bod stále čeká?

Viděl jsem trochu skleslé obličeje, ale dostaneme se do toho. Musíme na střídačce žít jako jeden tým a nezbývá nám nic jiného než to zlomit týmovou prací. Jiná cesta není.

Jak daleko k tomu bylo v Liberci? Sahali jste po bodu.

Je to sice hezké, že jsme předváděli hezký hokej, ale za ten nám bod nikdo nedá. Musíme se víc cpát do brány a domlátit to v brankovišti. Na krásu se nehraje. Nesmíme do toho zabřednout, že nemáme žádný bod. Od tohoto zápasu se musíme odrazit. Když máme dobrý pohyb, nejsme zakřiknutí a s pukem si věříme, můžeme hrát opravdu s každým. Body pak budou naskakovat.