Jágr v první lajně dotáhl Rytíře k vítězství a spoluhráči jen smekli klobouk

Není bez zajímavosti, že první tříbodový večer v nejvyšší domácí soutěži prožil Jágr v necelých sedmnácti v lednu 1989 také proti Litvínovu (2+1). O více než 32 let později si už docela prošedivělý v kulichu užil děkovačku s kotlem a s omluvným úsměvem nechal hodnotit zápas svého centra Tomáše Plekance.

„Jarda zahrál super, ale to už snad nikoho nepřekvapí. Sám říkal, že měl přes léto hodně starostí s klubem a moc netrénoval, proto sezonu začal ve čtvrté lajně. Věděl jsem ale, že se mi brzy přesune na křídlo. Jsme na sebe zvyklí. Záleží čistě na něm, jak se cítí. Kde si řekne, tam hraje," líčil Plekanec, jenž koncem příštího měsíce oslaví 39. narozeniny

Jágr je o více než deset let starší a zase posunul hranici věkového rekordu v extralize. Žádný jiný hráč ve věku 49 let a 216 dnů v ní gól nedal. „Bylo vidět, že je při chuti. Mělo to grády, zase pobláznil celé mužstvo. Klobouk dolů před ním," říkal po boku legend na levém křídle naskakující Nicolas Hlava.

Hráči Kladna se radují z vítězného utkání, vpředu Jaromír Jágr z Kladna.

Ondřej Hájek, ČTK

Na oplatku měl pro 27letého útočníka slova chvály zkušený centr. „Je tam od toho, aby pro nás udělal černou práci, a zvládl to výborně. Každý zápas na naší lajně ale stát nemůže. Snad to, že jsme dali góly, uvolní i další kluky, aby se prosazovali," mínil Plekanec.

„Poslouchám, co mi Dřegr s Plekym řeknou. Snažím se hodně bruslit a vybojovat pro ně puky. Prostě dělám, co potřebujou, aby měli prostor hrát svůj hokej," dodal pro Českou televizi Hlava žijící s rodinou v Litvínově. „Snad nedostanu někde po hubě, až půjdu nakoupit," usmál se.

Litvínovští to měli každopádně do dějiště utkání blíž než domácí, i to vysvětluje vysokou návštěvu 4700 diváků. „Atmosféra byla super, i když spousta lidí přijela z Litvínova. Pro naše fanoušky je to stejně těžké jako pro tým, když všichni musíme pořád dojíždět. Snad to ale nějak překousneme," říkal Plekanec.

Kladno nemůže hrát na vlastním zimním stadionu, protože výměna jeho střechy si vyžádala rekonstrukci celé stavby.