Marinčin o další gól přijít nechtěl. Hned jsem se Daňa ptal, zda střelu tečoval, přiznal slovenský bek

„Hned jsem se Marka ptal, zda střelu tečoval, ale řekl, že ne. Šlo to přímo, takže super," svěřil se bývalý bek Edmontonu či Toronta v NHL. Puk mu na střídačku přivezl parťák z obrany Tomáš Kundrátek. „Mám ho a schovám si ho, stejně jako po každém gólu v novém týmu. Jsou to pěkné vzpomínky," uvedl Marinčin.

Jeho gól půl minuty před první sirénou znamenal vyrovnání, které ve druhé části Třinečtí čtyřmi góly za dvanáct minut výrazně vylepšili. Druhou třetinu úřadující extraligový šampion v repríze posledních dvou finálových bitev vyhrál 4:1 a nakročil za třetí výhrou nad Libercem v řadě.

„Dávali jsme góly, hráli jsme, co jsme měli. Celkově jsme utkání zvládli velmi dobře. Byly tam nějaké úseky, kdy jsme se trošku zamotali v obraně, ale dopadlo to v náš prospěch, to mě zajímá," popisoval Marinčin, který přišel do Třince před touto sezonou ze zámoří. „A ještě nějaké zlozvyky z užšího hřiště ve hře mám, ale lepší se to. Jaké jsou ale říkat nebudu, protože soupeři by o nich pak věděli," smál se.

Zleva Marko Daňo z Třince, Ladislav Šmíd z Liberce a brankář Tygrů Petr Kváča.

Vladimír Pryček, ČTK

Slovenský obránce má po osmi utkáních na kontě gól a tři přihrávky. „Moc se na své body nedívám. Snažím se o to, abychom vyhrávali. Zajímají mě týmové body do tabulky, protože cíl máme jasný," naznačil Marinčin, že i v této sezoně bude chtít Třinec hrát o titul. „Můžeme být zatím docela spokojení, i když jsme určitě mohli vyhrát více utkání. Například minule s Kladnem (3:4 po nájezdech). O to více jsme tentokrát chtěli uspět," uvedl Marinčin.

Třinec je v neúplné tabulce po 9. kole druhý s dvoubodovou ztrátou za vedoucí Mladou Boleslaví. Odehrál však o zápas méně. „Jsme na začátku sezony, šlapeme dále. I když se nějaký zápas nevydaří, tak ten následující musíme vyhrát, potvrzovat naše kvality a být v tabulce nahoře."

Šance potvrdit kvality nyní bude mít dobré. Oceláře čekají ještě dva zápasy doma. V pátek proti Karlovým Varům a v neděli proti Zlínu. „Trochu zregenerujeme a připravíme se na další zápas, který budeme chtít vyhrát. Hlavně pro fanoušky, Je super je mít zpět na stadionu, proti Liberci nás celý zápas tahali. A věřím, že jsme jim udělali radost. V CHL (Lize mistrů) jsme se ještě sehrávali, ale teď je to každý zápas lepší. A budeme ještě lepší," zdůraznil Marinčin.