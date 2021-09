Sobotka po prvním gólu v sezoně: Už jsem na to čekal, ale hlavní je výhra

"Je to fajn, čekal jsem na to a jsem za to určitě rád, ale hlavní pro mě je, že jsme vyhráli. To se počítá," řekl Sobotka novinářům ke svému zásahu z 59. minuty. "Vítkovice kousaly, jsou rozhodně nepříjemným soupeřem. Ale my zase víme, že můžeme být lepší, že to není od nás úplně stoprocentní a jsou tam nějaké chyby. Pracujeme na tom každý trénink a snažíme se zlepšovat," uvedl Sobotka.

Pražané vedli už na začátku deváté minuty 2:0, přes velkou střeleckou převahu se však museli o tříbodový zisk urputně rvát. Sparta sice dává góly, ale velké množství šancí také nevyužije.

"Šance jsou. Ale pořád je to začátek a já si myslím, že si to sedne a budeme předvádět lepší a lepší výkony. Musíme si více pomáhat v přesilovkách. Přijde mi, že se tím zbytečně dostáváme dolů, ale nedělal bych z toho tragédii. Víme, že se potřebujeme v přesilovkách zlepšit, zapracujeme na tom a všichni věříme, že to bude lepší. Myslím, že občas musíme zachovat trochu chladnější hlavu a zakončit," řekl Sobotka.

Svěřenci kouče Josefa Jandače to měli o to těžší, že proti nim stál výborně chytající Aleš Stezka. "Šance tam byly, ale chybí asi ta koncová nahrávka, která uvolní toho hráče a dá se to třeba i do prázdné brány. Asi ty situace trošku přehráváme a tím se pak do zakončení tolik nedostáváme. Kdybychom odskočili o dva tři góly, bylo by to v pohodě, takhle to bylo spíš takové ubojované," připustil Sobotka.

Přestože na úvod šestizápasové domácí šňůry sparťané prohráli s Třincem 4:7, za dalších pět vystoupení ztratili pouze dva body. "Samozřejmě hrajeme rádi doma, tak jako každý. Fanoušci byli super, lidi chodí a my jsme napravili tu první domácí porážku s Třincem. Pro ten start je určitě dobře, jak jsme to doma zvládli," těší Sobotku.