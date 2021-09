Nepamatuji, kdy jsem naposledy měl tři body v zápase. Jestli vůbec, přemítal třinecký Hrňa

Gól vstřelil ve 46. minutě po rychlé kombinaci Šedivého s Marcinkem. „Perfektní akce. Šeďa našel Marciho úplně perfektně, protože když jsem se pak na to díval na kostce, tak tam bylo strašně moc hokejek. No a Marci mi to tam dal úplně do prázdné branky. Snažil jsem se jen nějak nasměrovat nohy, hokejku, aby se to odrazilo do branky. Asi to šlo nakonec od brusle," popisoval Hrňa.

Třinec odstartoval libereckou demolici až ve druhé třetině, kdy překlopil skóre ve prospěch úřadujícího šampióna z trestného střílení Martin Růžička. Oceláři dali ve druhé části ještě další tři góly a vytvořili si pohodu pro závěrečnou část.

„Byl to od nás parádní výkon. Sice jsme tam měli asi deset minut trochu výkyv, ale pomohli jsme si v přesilovkách, ubránili jsme oslabení a napadaly nám tam i góly. Chtěli jsme odčinit zbytečnou prohru na ledě Kladna (3:4 po nájezdech), povedlo se," liboval si excelentní třinecký snajpr.

Zleva Marko Daňo z Třince, Ladislav Šmíd z Liberce a brankář Tygrů Petr Kváča.

Vladimír Pryček, ČTK

Třinec se s Libercem potkal poprvé od vítězného finále. A střet dvou nejlepších týmů vyzněl pro mistra jednoznačně. „Výsledek je sice jednoznačný, ale byl to boj. S Libercem je to vždy tak. Každý zápas s nimi je na krev," odmítl Hrňa snadnou cestu za vítězstvím.

„Prohráli s námi poslední dvě finále, proto se určitě na nás chtěli vytáhnout. Ale my jsme k zápasu přistoupili, jako bychom s nimi znovu hráli finále," prozradil recept na vítězství Hrňa po druhém sedmibrankovém zápase v sezoně (Třinec vyhrál na Spartě 7:4).

„Lepí nám to a jsme za to pochopitelně rádi. Ale musíme si dávat bacha na ty výkyvy. S Kladnem jsme ztratili zápas, stejně tak s Brnem. Teď jsme také na pět deset minutek trochu polevili a zbytečně nás to pak stojí více sil otáčet zápas a dohrávat to," varoval třinecký útočník.

Po Liberci odehrají Slezané doma ještě dva další zápasy. V pátek proti Karlovým Varům (17 hodin) a v neděli přivítají Zlín (od 16 hodin). „Tím, že to máme z Třince všude daleko, tak se zápasy různě popřeházely, abychom nemuseli tolik cestovat tam a zpátky. Teď to vyšlo na tři zápasy doma a můžeme se ukázat před našimi fanoušky. Doufám, že jim budeme dělat radost," slíbil Hrňa.