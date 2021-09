Šikula Krejčí vyřídil i Rytíře. V Jágrově věku si neumím sebe představit na ledě, uznal

Nejlepší střelec soutěže sice podruhé za sebou neskóroval, ale rozdával úžasné přihrávky v přesilovkách a s bilancí 7+5 už kraluje i extraligové produktivitě. „Vím, co se o mně píše, ale nechci se prezentovat jako nějaká hvězda. Kanadské body neřeším. Snažím se být připravený na každý zápas, pak věřím, že něco na ledě prodám. Za mě by měly mluvit hlavně výkony, takže mám radost, že to mužstvu docela slušně šlape, jen nesmíme usnout na vavřínech," líčil 35letý Krejčí, jenž byl nejvytíženějším hráčem zápasu.

Olomouc si svého klenotu cení. „David je obrovský tahoun mužstva, při pohledu na jeho hru plesá srdce každého fanouška. Pro tým je ale důležité, že se k němu přidávají ostatní, slouží jim vlastně jako výtah a jen na něj nekoukají jako na svatý obrázek," mínil trenér Zdeněk Moták.

Takovou koncentraci hvězd ještě česká extraliga nikdy nenabízela, jako když se proti sobě postavili na úvodní vhazování kladenský Plekanec proti olomouckému Krejčímu a s lehkým úsměvem tomu z hrany středového kruhu přihlížel doyen soutěže Jágr, jenž se vzápětí s elitním centrem hostů srazil u mantinelu, ale bylo to gentlemanský střet plný respektu. Tři čeští hokejoví velikáni mají odehráno v NHL celkem 4154 utkání!

Jágr, jemuž bude v polovině února už padesát, byl hned dvakrát vyloučen, v první třetině za hákování, po devíti vteřinách třetí za sekání. Ale obojí oslabení při trestu svého hrajícího majitele Rytíři přečkali bez úhony. „Pro mě vždycky byl Jarda Jágr idol, měl jsem tu čest s ním hrát v Bostonu. Je fajn, že ještě nastupuje v extralize, ale sebe si neumím představit na ledě ani ve čtyřiceti, natož v jeho věku," usmál se Krejčí.

Osudná se Kladnu stala olomoucká přesilovka pět na tři těsně před koncem. „Dostaneme se do vedení 2:1, zvedáme výkon, ale pak uděláme fauly, která nás připraví o všechny body," litoval asistent domácího kouče Jiří Burger. „Musíme brát věci, jak přijdou," prohlásil Jágr.

Olomouc se teprve podruhé v sezoně představila na ledě soupeře, ale své silové hráče na Jágra dobře nachystala. Jak byl zápas plný soubojů, tak to nebylo až tolik pro něj. Přesto měl dvě velké šance, ale svou pětigólovou bilanci nerozšířil. Naopak Plekanec, který za měsíc oslaví 39. narozeniny, se mezi střelce zapsal

Navíc měl na vhazování úspěšnost přes šedesát procent, hrál všechny přesilovky i oslabení, ale i kdyby se na ledě přetrhnul, bodový zisk Rytířům nezajistil. „Hodně často jsme proti sobě s Plekym stáli na buly. Je to jeden z nejlépe bránících útočníků, je těžké se proti němu prosadit. Maká nahoru dolů, dal nám krásný gól mezi nohy," ocenil Krejčí.

Před zápasem ani po jeho konci spolu slavná trojice nekomunikovala. „Přijeli jsme akorát dvě hodiny před zápasem a na to není čas. Po zápase nevím, neznám to tady, jestli někde počkají. Ale vím, jaké to je, když se prohraje. Asi nemají moc náladu," uvedl Krejčí. Sám se při venkovních zápasech necítí ideálně.

Z NHL totiž nebyl zvyklý cestovat v den utkání autobusem. „Jsem rád, když si odpočinu, vyspím se chviličku před zápasem. V autobuse se mi to zatím nedaří, tak to musím vypilovat," pousmál se a ochotně rozdával autogramy dětem. „Vím, že když někam přijedu a bude na mě u zimáku čeká pár lidí, rád se s nimi vyfotím nebo jim věnuju podpis. Nemám s tím žádný problém," podotkl.