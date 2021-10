Vrána první gól, Růžička tři body. Martin si jede svoji ligu, smál se třinecký kapitán

Proč jste nedokázali Karlovy Vary porazit za tři body?

Udělali jsme chyby u modré čáry, ujeli nám a dali góly. Je to škoda, bohužel, stalo se nám to už párkrát (v této sezoně doma s Brnem 2:3 v prodloužení a na ledě Kladna 3:4 po nájezdech). Ale jsme rádi, že jsme v tom prodloužení urvali aspoň další bod navíc. Trochu nás to mrzí, hra z naší strany nebyla špatná. Bohužel jsme neproměnili šance, které jsme měli.

Byla na vině při gólech karlovarských útočníků špatná rozhodnutí beků?

Neviděl jsem ten moment při prvním gólu soupeře. Ale někdy je to zlomku vteřiny, v níž se musí obránce rozhodnout, co udělá. Prostě to nevyšlo. Oni mají hráče na ty brejky rychlé, jsou to mladí kluci a výborní bruslaři. Využili toho. To se stane. Rozebereme si to, aby se to neopakovalo.

Zleva Milan Doudera a brankář Ondřej Kacetl z Třince a Jakub Flek z Karlových Varů.

Snažili jste se jejich výpady hlídat?

Věděli jsme, že Vary to mají rády, mají na to typologicky hráče, snažili jsme se to pohlídat. Ne vždy se to ale dá uhlídat. Je to hokej, hra chyb. Bohužel ve třetí třetině jsme udělali jednu takovou hrubku a Vary toho využily. Blbé je, že jsme dostali gól ve chvíli, kdy jsme je mačkali v pásmu.

Nebezpečná situace před brankářem Karlových Varů Filipem Novotným.

Doplatili jste i na neproměňování šancí?

To asi taky. Nevím, jestli jsme se díval správně, ale ve třetí třetině jsme je snad přestříleli jednou tolik, bohužel. Nebyli jsme tak produktivní, jak bychom měli, na druhou stranu jejich gólman chytal výborně.

Připsal jste si stý bod v dresu Třince. Věděl jste o téhle metě?

Nevěděl jsem to, ale mám radost, že mi tam konečně něco spadlo. Už to není tak, jako když jsem byl mladší, ale jsem rád za každý gól. Chci pomoct klukům a každý gól navíc může v zápase pomoci.

Hráči Karlových Varů (zleva) Ondřej Beránek, Jiří Průžek a Jiří Kulich se radují z gólu.

Tři body si v utkání připsal Martin Růžička...

... s ním se nemá cenu srovnávat. Martin si jede svoji ligu. Znovu byl produktivní. O tom to je, hrozně nám pomáhá a doufám, že tak bude pokračovat dál.