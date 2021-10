Vítkovice se naladily na domácí premiéru. Drze jsme Kometě uzmuli tři body, usmívá se Fridrich

„Tohle je pro naše fandy skvělá pozvánka. Výhra nad Kometou na jejím ledě je vždycky hrozně cenná. Jeli jsme do Brna s pokorou, ale drze jsme jí uzmuli tři body," usmívá se šťastně útočník Petr Fridrich, autor rozdílové branky Vítkovic. Netají velkou radost, že k triumfu Ostravanů notně přispěl. „A moc mě těší, že jsme domácí značnou část zápasu přehrávali," libuje si.

Připustil, že jeho mužstvo má za sebou hodně obtížný úvod sezony. „Konečně mohli chodit diváci, a my jsme si těch našich zatím neužili. Tím, že jsme hráli většinou jen jednou týdně, tak jsme se pořádně nedostali do zápasového rytmu. To se teď naštěstí změní. Moc se už do naší haly těšíme. V nejbližší době nás naopak čeká náročný program s několika dohrávkami, avšak věřím, že ho zvládneme," tvrdí Fridrich.

Brankář Brna Matej Tomek inkasuje gól.

Luboš Pavlíček, ČTK

Na extraligovou tabulku se on ani jeho parťáci prý doteď příliš nedívali. „Neřešili jsme ji. Měli jsme o čtyři i pět utkání méně než některá další mužstva, a tak jsme logicky figurovali ve spodních patrech. Teď snad budeme stoupat výš," věří.

Také kouč Vítkovic Miloš Holaň kvituje s povděkem, že nyní jeho celek už najede na řádný extraligový režim. „To, co jsme dosud absolvovali, nebylo nic jednoduchého. Dopředu jsme o tom ovšem věděli, a tak se rozhodně nevymlouváme. S třemi výhrami ze šesti duelů jsme maximálně spokojeni. Hráči nabrali do dalšího průběhu sezony sebevědomí," je přesvědčený.