Hodně střel, málo gólů. Už jsme se na to nemohli dívat, přiznal liberecký Vitásek

„Už jsme se na to s Láďou nemohli dívat, tak jsme to vzali na sebe a naštěstí jsme trápení prolomili," vyprávěl po těsné výhře 3:2 autor druhé branky Ondřej Vitásek. Symbolicky tak před druhou brankou zavřel oči a poslal Tygry do důležitého náskoku 2:1.

„Je úplně jedno, jestli se trefí obránce nebo útočník. Musíme atakovat bránu z každé pozice. Když jsme byli v předchozích zápasech mezi kruhy, furt jsme ještě někoho hledali a hráli na krásu, což se nám nevyplatilo. Tohle si můžeme dovolit, až nám to půjde, v tuhle chvíli však musíme střílet a věřit, že to tam padne," nabídl tradiční recept na to, jak se dostat z velké bídy, co se produktivity týká.

Jak velká je? Severočeši zatím odehráli jedenáct zápasů, ale ani jednou neslavili více než tři branky. Přitom v soutěži patří k nejpilnějším střelcům. Jen Litvínov a Pardubice zatíží svého protivníka více pokusy v průměru za šedesát minut hry. Z toho logicky plyne, že Liberečtí patří na poslední místo v tabulce procentuální úspěšnosti střel vyslaných na branku soupeře. Kleslo na 6,3 procenta, druhým nejhorším celkem je Zlín s 7,8 procenty a pro srovnání první je s 12,10 procenty mistrovský Třinec.

Jan Ordoš z Liberce před brankářem Dominikem Hrachovinou z Českých Budějovic.

Radek Petrášek, ČTK

Že jsou Tygři v ofenzivě momentálně v křeči potvrzují i tři vyloučení forvardi během první dvacetiminutovky. „Útočníci věděli, že to není dobré, proto do toho šli po hlavě a z toho pramenily některé fauly. Motivace byla velká. Po dvaceti minutách jsme byli dole, ale dostali jsme se z toho. Zbytek zápasu jsme už dominovali a hráli přesně to, co jsme hrát chtěli," zhodnotil 31letý obránce.

Ovšem opět až na přesilové hry. Soupeř jim sice nabídl jen čtyři početní výhody, ale obecně zatím Tygrům nejdou. Zatímco v minulé sezoně využili každou pátou, v této cirka každou desátou a opět jsou v tomto ohledu v soutěži nejhorší. Při přesile na ledě zatím slavili čtyři zásahy.

„Musíme hru zjednodušit. Viz první gól. Láďa vystřelil, nedal ani žádnou ránu, ale stoupnul jsem si před bránu. Tlak před bránou je důležitý, clonit gólmanovi. Z toho pak vznikají šance. Buď ta střela skončí v brance, nebo je gól z dorážky. V tomhle musíme pokračovat a věřím, že je to cesta," poznamenal Vitásek po hodně cenné výhře.

„Každé vítězství je důležité. Strašně si ho vážíme po tom, co nás potkalo. Věřím, že nás tento zápas nakopne," uzavřel. Ukáže se v pátek, kdy bílé šelmy hostí Spartu.