Zavřel jsem oči, vystřelil a rána od modré zapadla do víka, tvrdil o vítězné trefě třinecký zadák Doudera

Jak těžké jste to na Hané měli?

Strašně! Chvílemi jsme byli pod velkým tlakem. Vyprodaná hala domácí podporovala, ale splnili jsme cíl, se kterým jsme sem přijeli a jsme za to rádi.

V době největšího náporu domácích, v závěrečné třetině, jste si vzali oddechový čas a pak jste udeřili. Co jste si řekli, že se to podařilo?

Že se musíme zklidnit a začít hrát naši hru. Byli jsme fakt špatní. Pak jsme však dostali přesilovku, využili ji a závěr si pohlídali.

Vaše gólová střela sedla přesně podle plánu?

Jo, jo. Zavřel jsem oči, vystřelil, a spadlo to tam.

Byla to vaše první trefa v sezóně. Přišla úleva?

Určitě. Do nějakých šancí jsem se dostal a mrzelo mě, že jsem žádnou neproměnil. Teď rána od modré zapadla do víka, takže super.

David Krejčí poprvé za Olomouc nebodoval. Jistě vám i to pomohlo?

Myslím, že ano. Přesilovky s ním mají výborné, měli v nich spoustu šancí, nás však dnes skvěle podržel gólman Marek Mazanec. To, že jsme vyhráli, jde hlavně za ním.

Fanoušci Olomouce slaví vstřelený gól.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Připravovali jste se na Krejčího nějak speciálně?

Ne. Bylo to stejné, jako před každým utkáním. Pustili jsme si na videu, jak to hrají. Furt je tam s ním o jednoho hráče navíc. Krejčí má prostě schopnost, že něco nečekaného vytvoří, vždycky se tam tedy ve finále něco otevře, ale jak už jsem říkal, gólman podal parádní výkon.

Po deváté v řadě jste bodovali, takže i z tohoto pohledu jste asi spokojeni?

Jsme za to šťastní. Ztratili jsme nějaké body v zápasech, kde se nám to stát nemělo. To nás mrzelo. Teď sbíráme těžké body, a to je důležité. Z Olomouce se rozhodně snadno nevozí.

Společně s Mladou Boleslaví nyní vedete tabulku. I to je příjemný bonus?

Jsme samozřejmě rádi, že jsme nahoře. Tabulka je však nesmírně vyrovnaná, nikdo se zatím neutrhl. Posbírat ze začátku body a být v klidných vodách, je však pozitivní.