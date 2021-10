HOKEJ ONLINE: Sparta měla nabito, poslední Zlín znovu padl. Kladno prohrává v Boleslavi

Sparta si doma proti karlovarské Energii s chutí zastřílela. Pražané vyhráli podruhé za sebou, naplno však bodovali po třech zápasech. Po třech bodech zaznamenali domácí útočníci Zdeněk Doležal (1+2) a Erik Thorell (0+3), dvakrát skóroval Ladislav Zikmund.

Za stavu 3:0 zkusily Karlovy Vary vyměnit gólmana, ale ani to nepomohlo. Přestřelka v hlavním městě pokračovala a nakonec bylo k vidění dvanáct branek. Energie prohrála 4:8 a zaknihovala pátou porážku v řadě.

Hokejisté Zlína pokračují v mizerné výsledkové sérii. Neuťali ji ani na ledě Plzně. Tam sice po dvou třetinách drželi výsledek 2:1, který je nechával ve hře. Místo zdramatizování duelu však inkasovali ve třetí části hry ještě dvakrát a bylo po nadějích. Zlín prohrál sedmé utkání v řadě a je dál poslední.

České Budějovice v souboji s Vítkovicemi poslal ve 13. minutě do vedení Valský a těsný náskok Motor hlídal až do 47. minuty. Tam se prosadili hosté zásluhou Marosze a poslali duel do prodloužení. Tam nakonec Vítkovice přesným zásahem Fridricha vybojovaly vítězství.

Kladno se v pátek proti Plzni muselo ve velké části utkání obejít bez Jaromíra Jágra. Je otázkou, jestli se vrátí dnes do sestavy a jestli se případně bude podílet na odčinění minulého debaklu 1:8 se Západočechy.

Šlágrem kola je duel mezi Pardubicemi a Olomoucí. Východočeši za sebou mají čtyři výhry za sebou, Hanáci s Davidem Krejčím minule padli proti Třinci.