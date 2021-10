Sparta měla nabito, šlágr v Pardubicích rozhodlo až prodloužení. Kladno bez Jágra nedalo ani gól

Sparta si doma proti karlovarské Energii s chutí zastřílela. Pražané vyhráli podruhé za sebou, naplno však bodovali po třech zápasech. Po třech bodech zaznamenali domácí útočníci Zdeněk Doležal (1+2) a Erik Thorell (0+3), dvakrát skóroval Ladislav Zikmund.

Za stavu 3:0 zkusily Karlovy Vary vyměnit gólmana, ale ani to nepomohlo. Přestřelka v hlavním městě pokračovala a nakonec bylo k vidění dvanáct branek. Energie prohrála 4:8 a zaknihovala pátou porážku v řadě.

Litvínovu se nepovedl nástup do utkání s Hradcem Králové, prohrával už po 25 sekundách, kdy se do sítě Vervy trefil zkušený Smoleňák. Jenže Severočechy to nastartovalo k velkému obratu. Po dvou využitých přesilovkách a jednom dalším zásahu ve 28. minutě vedli 3:1 a vše vypadalo slibně. Pak se ale nadechl k obratu i Mountfield, který se mohl spolehnout na dvougólové střelce Smoleňáka a Perreta. Díky nim slaví hosté výhru 4:3.

Radek Smoleňák z Hradce Králové se raduje z gólu.

Ondřej Hájek, ČTK

Hokejisté Zlína pokračují v mizerné výsledkové sérii. Neuťali ji ani na ledě Plzně. Tam sice po dvou třetinách drželi výsledek 2:1, který je nechával ve hře. Místo zdramatizování duelu však inkasovali ve třetí části hry ještě dvakrát a bylo po nadějích. Zlín prohrál sedmé utkání v řadě a je dál poslední.

České Budějovice v souboji s Vítkovicemi poslal ve 13. minutě do vedení Valský a těsný náskok Motor hlídal až do 47. minuty. Tam se prosadili hosté zásluhou Marosze a poslali duel do prodloužení. Tam nakonec Vítkovice přesným zásahem Fridricha vybojovaly vítězství.

Lukáš Krenželok z Vítkovic během extraligového zápasu v Českých Budějovicích.

Václav Pancer, ČTK

Vedoucí Mladá Boleslav vyhrála nad Kladem 3:0 a slaví potřetí za sebou, Rytíři bez Jaromíra Jágra naopak počtvrté v řadě prohráli. Bruslařský klub vstřelil v každé třetině jednu branku, své šance měli i Kladenští, ovšem gólman Krošelj byl nepřekonatelný.

Šlágrem kola byl duel mezi Pardubicemi a Olomoucí. Východočeši do něj šli po čtyřech výhrách v řadě, ale pátou nepřidali. Na obou stranách zářili gólmani a duel dospěl za stavi 0:0 do prodloužení. Tam Hanákům vystřelil výhru Kolouch.