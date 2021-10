V obraně jsou zákony, které se musí dodržovat. Chyboval i Salák, zlobil se Jandač po divoké výhře

Sparta po 23 minutách vedla 3:0, jenže Energie se v rozmezí 25. až 28. minuty přiblížila na rozdíl jediné branky. Poté domácí během 150 vteřin odskočili do vedení 6:2, jenže hosté v závěrečné třetině snížili na 4:6.

"Měli jsme špatný nástup do druhé třetiny a byli jsme potrestaní. Díky tomu, že jsme zase odskočili, jsme se zklidnili. Pak zase dostaneme další góly. Byla tam taková herní lehkovážnost, nevím, jak to nazvat. Nechali jsme si úplně zbytečně dát góly v zápase, které jsme mohli víc kontrolovat. Takhle jsme Varům dávali furt naději," řekl Jandač na tiskové konferenci.

"Nelíbí se mi to. Musí tam být dané automatismy, které vybočují. Dneska jsme góly dali, ale výkon nebyl tak dobrý. Byli jsme produktivní. Hráče to třeba baví a sbírají si kanadské body, ale hra dozadu musí být jasně daná. Dopředu si můžou tvořit, na to jsou šikovní. Vzadu jsou ale zákony, a ty se musí dodržovat," uvedl dvaapadesátiletý rodák z Berouna.

Sparta navíc inkasovala v obou oslabeních. "U prvního gólu z přesilovky Varů se nám srazili dva útočníci, jeden byl potom bez hokejky. Flek to dobře trefil, vymetl šibenici, líp se to trefit nedalo. U druhé branky to byla chyba brankáře (Alexandra Saláka)," prohlásil někdejší kouč Liberce, Českých Budějovic, Pardubic, Lva Praha, Magnitogorsku a české reprezentace.