Brankář Klouček téměř po čtyřech letech udržel nulu v extralize

Téměř čtyři roky musel čekat brankář Milan Klouček na čisté konto v extralize. Na začátku sezony 2017/18 udržel hned dvakrát nulu, od té doby ale čekal na zápas, ve kterém by neinkasoval. Dočkal se dnes v dohrávce 5. kola proti Vítkovicích. Pochytal všech 31 střel soupeře a pomohl Pardubicím k jednoznačnému vítězství 6:0.

"Byla to hodně těžká nula. Vítkovice nehrály vůbec špatně, i když výsledek tomu vůbec neodpovídá. Měly pár šancí a naštěstí jim to tam nespadlo. Naopak my jsme dali nějaké góly a ke konci je zlomili, 6:0 je super výsledek," řekl Klouček po utkání novinářům.

Třiadvacetiletý brankář udržel v extralize čisté konto poprvé od 27. října 2017, kdy se mu podařilo vynulovat střelce Mladé Boleslavi. "Pro každého gólmana je super, když odchytá zápas s nulou. Snažil jsem se na to nemyslet, ale do hlavy to ke konci jde. Naštěstí kluci mi pomohli, zblokovali nějaké šance. Před zápasem jsem si řekl, že chci týmu pomoct ke třem bodům, což byl pro mě úkol číslo jedna. Za nulu jsem ale rád, spadl mi kámen ze srdce," uvedl.

Dynamo se středeční vysokou výhrou revanšovalo za nedělní domácí porážku 0:1 v prodloužení s Olomoucí. "Oba týmy hrají podobně urputně. Mají vysoké a silné obránce, těžko se přes ně chodí. Věděli jsme o tom, připravili jsme se, měli jsme tlak do brány a kluci to tam dorvali," ocenil Klouček výkon svých spoluhráčů. "Proti Olomouci jsme nechodili do předbrankového prostoru, dnes jsme se snažili být důraznější a hladovější po gólu," řekl.

Zleva Roman Polák z Vítkovic a Filip Koffer z Pardubic.

Josef Vostárek, ČTK

Více než sedm tisíc diváků v aréně domácí hráče odměnilo bouřlivým aplausem. "Užívám si to. Prožil jsem si tady těžké chvíle, kdy jsme byli na chvostu tabulky. Je to zadostiučinění a snad to takhle bude pokračovat dále," přál si odchovanec Pardubic.

Dynamo zápasem proti Vítkovicím zakončilo sérii čtyř domácích zápasů, teď bude hrát třikrát venku. V pátek jedou Pardubičtí do Třince, poté na Spartu a do Plzně. Čekají je tak týmy z horní poloviny tabulky. "Musíme hrát svoji hru a pořád se zlepšovat. Myslím si, že jsme kvalitní mužstvo a tři zápasy můžeme klidně vyhrát. Je to dobrý test pro nás a těšíme se," dodal Klouček.