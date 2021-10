Novotný byl v derby s Plzní neprůstřelný a doufá, že se Energie zvedne

Hlavním hrdinou hokejistů Karlových Varů v extraligovém derby proti Plzni byl brankář Filip Novotný, který díky 48 úspěšným zákrokům vychytal v západočeském derby výhru 3:0. Energie v soubojích s Indiány doma uspěla počtvrté za sebou a dnešní úspěch pro ni byl o to důležitější, že ukončil její aktuální sérii pěti porážek. Novotný doufá, že dnešní výkon pomůže týmu i do dalších duelů.

"Je to hodně důležité, protože potřebujeme body do tabulky. Myslím si, že by se mohlo jednat o zápas, ze kterého se odrazíme do dalších utkání. Tabulka je hodně vyrovnaná, tudíž jsou všechny body důležité," řekl Novotný po utkání.

Třicetiletý odchovanec Jihlavy si připsal druhou nulu v sezoně, ale užíval si především přerušení série neúspěchů. "Na čisté konto se příliš nedívám, pro nás jsou důležitější tři body, které jsme ukopali. Za nulu jsem rád, je to pomyslná třešnička na dortu, ale body jsou pro mě důležitější," prohlásil.

Hráči Karlových Varů se radují z gólu proti Plzni. Zleva Petr Koblasa, Martin Kohout, střelec branky Jiří Kulich a Tomáš Hanousek.

Slavomír Kubeš, ČTK

Byl vděčný spoluhráčům, jak mu při šancích soupeře pomáhali. "Lítalo to tam z jedné strany na druhou, takže jsme po bráně skákali všichni. Kluci tam padali doslova po držkách a já za nima. Jsem rád, že jsme si vypomohli a došli jsme si pro tři body," podotkl Novotný.

Po brance Jiřího Průžka z 48. minuty na 2:0 už věřil, že jeho tým vítězství nepustí. "Předtím nastala situace, kdy jsem hrál na prkna a někdo z plzeňských hráčů střílel do prázdné brány. Skočil jsem do střely a někam mě to trefilo, jen jsem cítil, že to bolelo. Poté jsme na druhé straně dali gól. To byl asi moment, ve kterém jsem si řekl, že bychom mohli vítězství ukopat," doplnil.

Západočeské derby přilákalo nejvyšší návštěvu v KV Aréně v této sezoně 3816 diváků. "Vždy je příjemné, když přijde plný dům. Dnes byli fanoušci úžasní, dokonce i ti plzeňští, takže se navzájem překřikovali. Bylo to hrozně fajn. Moc jim tímto děkuji. Plzeň je vždy vyhroceným soupeřem mezi fanoušky. Myslím si, že jak moc jsme utkání užili my, tak si ho stejně užili také fanoušci. Právě pro ně to děláme," dodal Novotný.