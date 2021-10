Bylo těžké věřit v obrat, připustil hrdina Plekanec. Jandač smekl před Jágrem

„Proti takhle silnému soupeři bylo za stavu 1:3 těžké věřit v obrat, moc nám ale pomohl kontaktní gól. Po něm jsme se vezli na vlně a věřili, že teď už je možné všechno," usmíval se Tomáš Plekanec, který v zápase posbíral dvě asistence a 21 vteřin před koncem základní hrací doby v přesilovce po přesném bekhendovém pasu od Jágra srovnal.

V nájezdech pak jako jediný z devíti exekutorů uspěl Filip kličkou do bekhendu a zakončením mezi betony brankáře Saláka. „Modlil jsem se, aby nikdo ze sparťanů neproměnil, abych na nájezd mohl jít s klidnou hlavou. Dopředu jsem věděl, co udělám a vyšlo to. Ze začátku jsem byl z tolika lidí na tribunách nervózní. Pak to ale ze mě spadlo, a nakonec jsem rozhodl. Byl to úžasný pocit a neskutečná euforie," přiznával Filip.

Tomáš Plekanec z Kladna se raduje z gólu s kladenskými spoluhráči.

Ondřej Deml, ČTK

„Kluci v kabině mi hned hlásili, že góly v nájezdech se do statistik nepočítají, ale to je mi úplně jedno," smál se Filip, jenž v této sezoně skóroval třikrát.

„Ztratili jsme vyhraný zápas, závěr to celé zkazil. Nebyli jsme lepší, ale dobře rozehrané utkání jsme měli vyhrát," kabonil se trenér Sparty Josef Jandač a ocenil přínos Plekance a Jágra pro Kladno. "Pořád je dobrej, no," prohlásil Jandač na adresu 49leté legendy českého hokeje.

„Když bodujeme, z devadesáti procent je to zásluha naší první lajny. Potřebujeme, aby se přidaly i další pětky. Samozřejmě jsou to skvělí hokejisti, potvrzují to pořád," přidal se kouč Kladna David Čermák.

Matyáš Filip z Kladna se raduje z proměněného nájezdu.

Ondřej Deml, ČTK

Rytíři ukončili sérii pěti porážek a na poslední Zlín mají k dobru šest bodů. „Až na debakl s Plzní jsme v žádném zápase nepropadli. Potřebujeme do sebe dostat sebevědomí, že můžeme vyhrávat. Proti týmům ze špičky tabulky jsme dokázali, že jsme schopní hrát s každým. Kdyby se nám teď povedly tři výhry v řadě, začali bychom si víc věřit," mínil Plekanec a pochvaloval si diváckou atmosféru. „Moc jsme si ji užili, Byl to svátek hokeje. Z Kladna dorazila spousta lidí, další se zase přišli podívat na Jardu Jágra," věděl Plekanec.