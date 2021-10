Pět gólů k Peterkovým padesátinám. Hezký dárek, všechno nejlepší, culil se třinecký Mazanec

„Hezký dárek pro něj. Tohle asi nešlo vymyslet lépe," culil se po druhém čistém extraligovém kontě v dresu Třince brankář Marek Mazanec. „Z naší strany asi ideální zápas. Všechno jsme splnili do posledního detailu, nic dramatického jsme Boleslavi nedali, a naopak jsme dokázali dávat hezké góly," pokračoval Mazanec.

Třinecký brankář se ve třetí části blýskl efektním zákrokem holí proti vzduchem letícímu puku, více se ale zapotil v polovině úvodní třetiny, kdy mu střela Pláňka od vlastní modré čáry propadla výstrojí těsně vedle branky.

„Tahle střela byla asi nejtěžší z celého zápasu. Tak to je, prvních sedm osm minut nic, pak jedna taková dalekonosná, která ještě nabrala vítr od ledu. Vybral jsem si dneska asi štěstíčko. Mohl to být gól a úplně jiný zápas," připouštěla třinecká brankářská jednička.

„Ta rána ve třetí části šla podle mě vedle. Instinktivně jsem tam máchnul holí a ten puk trefil, ale podle mě to šlo stejně vedle, takže jsme na to nemusel sahat, ještě jsem si to tam mohl nafackovat," smál se Mazanec.

Středočeši přicestovali do Třince bez nejproduktivnějšího hráče týmu Davida Šťastného, místo kterého v útoku zaskočil obránce David Bernad. „David Šťastný nám chyběl, je to dlouhodobě náš nejbodovější hráč, ale s tím se musíme vypořádat. My jsme ale vůbec nebyli v zápase, Třinec hrál play off hokej, zblokoval nám spoustu střel, zatímco my jsme přijeli si to jen tak zkusit. Ale takhle se hrát nedá," zlobil se trenér Mladé Boleslavi Pavel Patera.

Hostům vůbec nevyšly nástupy do první a druhé třetiny. Ve 22. minutě prohrávali 0:3. „První třetina byla špatná, vstup do druhé ještě horší. Za stavu 0:3 jsme to nevzdali, chtěli jsem s tím něco udělat, ale to už se hraje těžko a Třinec zaslouženě vyhrál," pokračoval Patera.