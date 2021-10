Gašpymu jsme nepomohli. Mohlo to dopadnout hůř, komentoval výprask v Třinci Bernad

Bez nejproduktivnějšího hráče týmu Davida Šťastného přijela do Třince k utkání 15. kola Mladá Boleslav. Vypomoct v útoku tak musel obránce David Bernad. K premiérovému gólu v sezoně mu ale přeřazení nepomohlo. Neprosadil se ani nikdo jiný a Středočeši podlehli obhájci trofeje vysoko 0:5. „I když už jsem v útoku nějaký zápas odehrál, úplně blízké mi to není. V obraně se cítím lépe," prozradil 27letý bek.

Ovlivnil zápas rychle inkasovaný gól ve 4. minutě?

To nevím, myslím, že to to ovlivnil náš přístup. Dávám trenérovi za pravdu, my jsme nebyli od začátku koncentrovaní na sto procent a Třinec hrál výborný hokej. Dopadlo to, jak to dopadlo a zaslouženě

První tři góly z dorážek, kde byla chyba?

Třinec tam má spoustu velkých hráčů, kteří to umějí v předbrankovém prostoru a bylo vidět, že to tam hrají cíleně o betony gólmana. Hůř jsme si to rozebírali před tou brankou a padaly z toho góly.

Na rozdíl od Třince jste v pátek nehráli, mohlo to mít vliv?

Nemyslím si, byli jsme v týdnu na Lize mistrů, takže jsme si zápasů odehráli relativně dost, takže si nemyslím, že bychom nějakým způsobem vypadli z tempa. Tohle bych vinu nedával.

Dneska jste zaskočil na postu útočníka, jak jste se tam cítil?

Neříkám, že i je to nějak extra cizí, ale není mi to ani úplně blízké. Před střídáním, když jdeme na buly, tak mi Honza Stránský řekne: Hele tamten hráč na modrý, postarej se o něj. Když už jsem musel hrát v útoku, tak většinou s ním a hodně mi v tom pomáhá. Snažím se udělat minimum chyb a pomoct týmu. Máme teď na marodce několik útočníků, takže to tak teď vyšlo a snažil jsem toho zhostit, jak nejlépe to šlo.

Nedali jste ani jeden gól, ani moc šancí jste si nevytvořili, čím to?

Jestli jsme si vytvořili tři šance za zápas, tak přeháním. Nehráli jsem v útočném pásmu moc na kotouči. Nevím, čím to bylo, ale když nemáte puk, nemůžete dát gól.

V předchozích dvou zápasech v extralize jste udrželi čisté konto, dnes jste ale Krošeljovi moc nepomohli, souhlasíte?

Naprosto, ty zápasy jsme byli zřejmě více koncentrovaní, hráli jsme i kolem naší brány líp. Dneska jsme Gašpymu nepomohli, ačkoliv ho musím pochválit. Pochytal toho spoustu a mohlo to dopadnout hůř.