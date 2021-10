Z kraje do extraligy? Moc lidí by na to koule nemělo, smál se Novotný po vítězném comebacku

Má za sebou stovky zápasů, ale když se po devatenácti letech objevil v Budvar aréně zkušený hokejista v dresu Motoru, přemohla jej lehká nervozita. "Nejdřív ano, ale pak jsem si řekl, že si to užiju. Měl jsem z toho obrovský respekt, naskočit z krajské ligy do extraligy, ještě k tomu do takového zápasu. Nechci si fandit, ale myslím si, že moc lidí by na to koule nemělo. Doufám, že jsem klukům alespoň trochu ke třem bodům pomohl," uvedl Novotný na internetových stránkách českobudějovického klubu.

Posun o čtyři soutěže výš prostě musel být znát. "Přechod byl extrémně těžký. Je to ale hodně o nastavení v hlavě. S klukama jsem byl na pár trénincích, ale trénink je úplně něco jiného než zápas. Další zápas nás čeká až v pátek, teď odpočineme a domluvím se s trenéry, jak to bude dál," konstatoval bývalý reprezentant.

Jak bude vypadat pokračování v dresu Motoru? To nechal Novotný otevřené. "Uvidíme, já jsem přišel pomoci kvůli marodce, promluvíme si a nechme se všichni překvapit. Vliv na pokračování má ještě moje práce ve Švýcarsku (pozn. red. – působí jako hráčský agent ve společnosti Global Management Group), dá se to sice skloubit, ale není to nic jednoduchého," přiznal zkušený hráč.

Nadšený mohl být z toho, že dostával od trenérů velký prostor, chodil na přesilovky i oslabení. "Byl jsem překvapený, ale měl jsem obrovský rezervy v obranném pásmu a na buly. Ale to se dalo čekat, že to nebudu vodit, špatné to ale nebylo. Více jsem se zadýchával, u nohou jsem věděl, že to nebude nic extra. Hrál jsem, jak nejlépe jsem mohl," okomentoval své představení Novotný, kterého přišli podpořit na zápas jeho nejbližší.

"Byla tu rodina, mamka s taťkou, můj syn, který mě mohl po dlouhé době vidět. Dřív z toho neměl rozum, byl malý, za to jsem hodně šťastný, a to byl můj hnací motor," dodal Novotný.