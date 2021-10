Plzeň - Sparta 5:4 Dramatická přestřelka v Plzni! Švédská hvězda skolila Spartu hattrickem

Obrovské drama, tak by se dala charakterizovat předehrávka 35. kola hokejové extraligy mezi domácí Plzní a Spartou, v níž hráči Škodovky zvítězili 5:4. Pražané mohli jít v případě vítězství o čtyři branky do čela soutěže před Pardubice. Do třetí třetiny vstupovali s dvougólovým náskokem, jenže závěrečné dějství přineslo velkou gólovou přestřelku, v níž hattrickem zazářil Švéd Ludwig Blomstrand a před koncem duelu strhl výhru na stranu Indiánů.