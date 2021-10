Byli jsme vybláznění, to se nestává ani žáčkům. Sparťanský kapitán nechápe další kolaps

„Přestože jsme soupeři ve druhé třetině nabídli hodně šancí, nedali jsme hlavu dolů a poslední slovo patřilo nám. Těší mě, že jsem obrat spustil i završil rozdílovým gólem. Všechny tři branky mi ale připravili perfektní prací v útočném pásmu spoluhráči, dostal jsem luxusní prostor i čas k přesnému zakončení," líčil v České televizi 28letý Blomstrand, jenž má po letním příchodu na kontě už sedm extraligových branek.

Při odchodu z ledu ho uznal po přilbě poplácal i krajan v plzeňských službách Gustaf Thorell, přestože v druhém bratrském souboji Švédů měl znovu navrch mladší z nich, sparťanský útočník Erik Thorell. Zatímco ale první vzájemný zápas rozhodl v prodloužení a rozdával úsměvy na všechny strany, v Plzni mu k radosti nestačily ani dva góly a zlepšení v čele kanadského bodování 7+13.

„Nechápu, proč opakovaně ztrácíme slibně rozehrané zápasy. Místo abychom je v klidu dohráli do vítězné tečky, tak děláme chyby, máme zbytečná vyloučení a na to doplácíme," kroutil hlavou 29letý útočník hostů.

Zdravotní problémy nepustily do hry v dresu Sparty hned tři klíčové opory, brankáře Saláka, obránce Němečka a útočníka Horáka. „Říkali jsme si v šatně, že se z utkání s Kladnem poučíme a tady to zmastíme ještě víc," štvalo i kapitána Michala Řepíka, jenž především nechápal tři vyloučení za moc hráčů na ledě. „To se nestává ani žáčkům. Možná byli kluci na střídačce až moc vybláznění a hnali se na led dřív. Nějak nám hapruje disciplína. Víme, že Plzeň umí skvěle přesilovky a nepohlídáme si to," mrzelo zkušeného útočníka.

Při první početní výhodě domácích ukončil svou čtyřtýdenní čekání na trefu plzeňský Tomáš Mertl. „Nadvakrát se mi podařilo dostat puk do branky. Právě Móra mě to usnadnil tím, že mi nechal víc prostoru k zakončení, než chtěl," pousmál se.

„Přestože jsme dali vedoucí gól, začali jsme ve druhé části hrát naprosto složitě a kupili jednu chybu za druhou. O pauze jsme v kabině zvýšili hlas a dokázali se vrátit k naší hře, gól na 2:3 nás nakopl a změnil ráz utkání. Byl to pak blázinec, ale třetí využitá přesilovka nám přinesla vítězný gól," líčil spokojeně plzeňský trenér Miloš Říha mladší.

Naopak asistent trenéra Sparty Jaroslav Hlinka byl hodně smutný. „Poslední třetina od nás byla totální zkrat a výpadek. Takovému mužstvu, jaké máme, se přece nesmí stát, aby dvakrát v řadě ztratilo výborně rozehrané utkání," lamentoval.

Zleva Petr Kodýtek z Plzně a Vladimír Sobotka ze Sparty.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Nevíme, kde je chyba, ale fakt je ten, že nám to teď bohužel bere důležité body. Musíme to rychle hodit za hlavu a připravit se na další těžký zápas," uvědomoval si Hlinka, že sparťané mají při nesmírně náročném programu na odpočinek sotva 20 hodin. Ve středu sehrají už desátý zápas v tomto měsíci, na ledě O2 areny hostí vedoucí Pardubice.