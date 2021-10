Rána pro Boleslav, léčba jejího klíčového útočníka si vyžádá několik týdnů. Přichází finský bek

„Bohužel jeho zranění si vyžádá několikatýdenní léčbu," uvedli Středočeši na svých oficiálních stránkách s tím, že bližší informace o povaze zranění šestnáctinásobného reprezentanta České republiky poskytovat nebudoe.

Není však těžké dohledat, kde a k jakému zranění Šťastný přišel. Osmadvacetiletého přerovského odchovance 10. října v závěru duelu s Kladnem zasáhl bezprostředně po přerušení hry cíleně zdviženým ramenem do obličeje obránce Rytířů Marek Baránek, za což mu následně disciplinárka vyměřila dvouzápasový distanc.

Zatímco Baránek si už trest odpykal a v pátek se může vrátit do sestavy Kladna, délka absence nejvytěžovanějšího útočníka Mladé Boleslavi v této sezoně (přes 18 minut za zápas) se protáhne...

Mladá Boleslav dnes zároveň oznámila, že její novou posilou je šestadvacetiletý rodák z Helsinek Alex Lintuniemi, který naposledy nastupoval v uplynulé sezoně za Nur-Sultan v KHL. Pokud se vedení klubu podaří dotáhnout všechny potřebné náležitosti, mohl by nastoupit už dnes proti Olomouci.

„Alex je velmi urostlý typ obránce, má zkušenosti z velmi dobrých soutěží napříč světem a navíc věříme, že skvěle zapadne do našeho systému. Slibujeme si od něj rozšíření a posléze i zkvalitnění našich obranných řad," uvedl sportovní manažer Bruslařského klubu Václav Nedorost.

🏒🇫🇮 | Zahraniční a obranné řady BK Mladá Boleslav rozšíří šestadvacetiletý rodák z Helsinek Alex LINTUNIEMI. https://t.co/djilRo802b pic.twitter.com/DxEeyPGgAQ — BK Mladá Boleslav (@bkboleslav) October 21, 2021

Lintuniemiho v roce 2014 draftovalo pro NHL ve druhém kole tým Los Angeles. Od svých osmnácti let tak působil v zámoří, nejdříve v kanadské juniorce OHL a posléze v americké nižší AHL. Předloni se po šesti letech vrátil do Finska, kde hrál za Lahti a Jyväskylä. V prosinci se pak přesunul do Barysu Nur-Sultan v KHL, za který odehrál 29 zápasů s bilancí čtyř asistencí. Od května pak byl majitel bronzu z MS hráčů do 18 let z roku 2013 bez angažmá, teď po něm sáhla Mladá Boleslav.

„Jsme si vědomi, že Alex je několik měsíců bez zápasového vytížení, takže počítáme s tím, že mu bude chvíli trvat, než se do toho takříkajíc dostane. „Věříme ale, že obzvlášť od druhé půlky soutěže pro nás bude velkým přínosem," dodal Nedorost.