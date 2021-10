Plekanec je nejvytíženějším útočníkem extraligy: Mladí kluci nechtějí makat

S Rytíři se potácíte na předposledním místě tabulky, čím to je?

Chybí nám sebevědomí. Teprve se učíme vyhrávat. Když se nám povede zvítězit dvakrát třikrát v řadě, dokážeme si, že hokej hrát umíme. Ve většině zápasů jsme byli v kontaktu a chyběl nám kousek, abychom si sáhli na body. Vyjma porážky 1:8 s Plzní jsme pokaždé hráli důstojnou roli. O to víc mě to štve. Bodů jsme mohli mít o poznání víc a hned by se na tabulku koukalo líp.

Jak je pro vás sezona náročná psychicky? Přece jen s Montrealem jste každoročně hrál o play off...

Nejsem zvyklý hrát na spodku tabulky. Vždycky jsem měl s týmem nejvyšší ambice a skončit už v základní části byl neúspěch. Teď se hlavně chceme zachránit. I když já věřím, že kvalitu na předkolo play off určitě máme. Akorát musíme zlepšit některé věci.

Které?

Ztrácíme moc puků už v útočném pásmu, pomalu se vracíme do obrany a špatně se rozhodujeme v klíčových situacích. Děláme obrovské chyby, které se v extralize stávat nesmějí. Soupeř je trestá a body tak zadarmo odevzdáváme.

Radost v podání legend. Tomáš Plekanec (vlevo) a Jaromír Jágr se radují na ledě Sparty.

Ondřej Deml, ČTK

Dává vám smysl boj o záchranu s Kladnem?

Na Kladně jsem vyrostl, znám tady spoustu lidí. Vždycky mě bavilo hrát v Česku a k úplné spokojenosti mi zatím chybí jenom lepší výsledky týmu.

Náladu jste si jistě zvedli nedávno na Spartě, kde jste zachránili remízu dvěma trefami v závěru, a nakonec vyválčili cennou výhru 4:3 v prodloužení...

Proti takhle silnému soupeři bylo za stavu 1:3 těžké věřit v obrat, moc nám ale pomohl kontaktní gól. Po něm jsme se vezli na vlně a věřili, že už je možné všechno. Byl to celkem slušný zápas se zajímavým koncem. A šťastným pro nás. Paradoxně děláme body s týmy ze špičky. A proti papírově slabším mužstvům naopak ztrácíme.

Asi také musel být velký rozdíl hrát v O2 areně před 14 tisíci lidmi místo tisícovky diváků v chomutovském azylu, že?

Rozhodně, byl to svátek hokeje. Hlavně v porovnání s minulou sezonou, když jsme hráli před prázdným stadionem. Je tedy škoda, že po návratu do extraligy musíme hrát kvůli rekonstrukci stadionu v Chomutově, ale nedá se nic dělat. Návštěvnost tam není nějak výjimečná, což je ale pochopitelné. Pro naše fanoušky je těžké dojet takovou dálku na každý zápas. Snad je tímhle vítězstvím na stadion dotáhneme. A ideálně udržíme extraligu a příští sezonu si užijeme s narvaným zimákem v Kladně.

V nabitém programu jste se stihl během sezony i nečekaně oženit.

Svatba byla hodně rychlá, pořádali jsme ji v týdnu mezi zápasy. Ale moc se povedla a s Luckou jsme si celý den užili.

Lucie Šafářová s Tomáš Plekanec s dcerkou Leontýnkou

Instagram, Sport.cz

Na ledě strávíte i ve svém věku hodně času, jak vaše tělo velkou porci minut zvládá?

Už jsem nasbíral dostatečné zkušenosti. Umím si dobře rozvrhnout síly, abych vydržel i takovou zátěž.

V extralize dominují zejména zkušenější hokejisté jako Růžička, Pech, Gulaš, případně zahraniční hráči. Proč tomu tak je?

Mladých je u nás málo. Po návratu do Česka vidím, že v týmech absolutně chybí konkurence. I když mnozí hráči nejsou schopni plnit pokyny a nedávají sportu všechno, mají jistotu, že stejně budou hrát. Nemá je kdo nahradit.

Takže mladí hokejisté podle vás nepracují?

Nechci házet všechny do jednoho pytle, někteří se samozřejmě maximálně snaží. Ale hodně kluků fakt nemaká na 110 procent. Sami musejí mít touhu zlepšovat se a snít o velkých cílech, ne chtít zůstat celou kariéru v Česku. Jsou uspokojení jen extraligou. Zkusí si třeba zahraničí, kde se ale pracuje na úplně jiné úrovni. Uvidí tu krutou realitu a za pár let se vrátí do Česka.

Myslíte si, že klíčový problém tedy není v mládežnickém systému, ale hlavně v samotných hráčích?

Ano. Můžeme mít systém jaký chceme, ale pokud hokejista nebude makat, nikam se neposune.