Augusta nůž na krku necítil. Pořád jsme křehcí, ale tenhle výkon nás může zvednout, těšilo ho

Pozici hlavního kouče jako ohroženou nevnímal, ale po nedělní výhře 3:0 nad Litvínovem si kouč Bílých Tygrů Patrik Augusta přesto pořádně oddechnul. Liberec vyhrál z posledních dvanácti zápasů teprve podruhé a zastavil setrvalý pád tabulkou. „Bylo to odpracované utkání. Od první do poslední minuty, od každého hráče, který byl na ledě. Doufejme, že je to takový první krok," těšilo libereckého trenéra.