Zlaté dva body! Užijeme si je a zítra zase do práce, usmíval se strůjce olomouckého zázraku Krejčí

Bylo to s ohledem na průběh zápasu jedno z těch vítězství, co chutnají nejvíce?

Asi jo. Pětapadesát minut nebylo z naší strany ideálních, byť jsme měli i pár šancí, ale pak to Jirka Ondrušek načal a přišly dva góly při hře 6 na 5, což se často nestává. Jak říkali naši trenéři, takové dva body jsou jako normálně tři.

Co jste říkal na atmosféru, která provázela zápas, hlavně v té poslední pětiminutovce a při nájezdech?

Super. Diváci jsou tady fakt skvělí. I když to bylo televizní utkání, tak přišli. Je to radost hrát před takovým publikem.

Olomoucký David Krejčí pálí na branku Sparty.

Jaroslav Svoboda, ČTK

V Mladé Boleslavi vám samostatný nájezd nevyšel. Tentokrát jste ho proměnil. Chtěl jste zkusit něco jiného?

Já myslím, že se mi povedl i v Mladé Boleslavi. Bohužel, bylo tam to břevínko. Zkusil jsem to teď trochu jinak, byť to padlo téměř do stejného místa. Prostě rozhýbat to, ať tam je více místa a jsem rád, že to vyšlo.

Co vás vyburcovalo k tomu famóznímu obratu?

Šlo to postupně. První gól byl strašně důležitý. Potom, co jsme inkasovali potřetí, kdy to šlo gólmanovi po zádech, jsme byli skleslí. Jak se ale Jirka trefil, tak jsme ožili, padl druhý gól a i s ohledem na poslední zkraty Sparty jsme věřili, že můžeme vyrovnat. A povedlo se. Bylo to takové ukradené, ale zasloužili jsme si to. Nemůžeme ovšem spoléhat na to, že to tak půjde pořád. Dnes zlaté dva body, užijme si to a zítra zase do práce.

Při vašem gólu na 3:3 si zasloužil pochvalu i Rostislav Olezs. Souhlasíte?

Určitě. Před gólmanem byl on i Honza Knotek. Nic neviděl. Já jsem to tam hodil, snažil jsem se to mířit nahoru. Kdyby neclonili, nepadlo by to tam. To jsou věci, za které kluci nemají body, ale bez nich by to nepřišlo.

Radost olomouckého Lukáše Nahodila v utkání se Spartou. Právě jeho nájezd byl nakonec vítězný.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Zásadní bylo i to, že jste v prodloužení přečkali oslabení...

Rozhodně. Zahráli jsme to dobře. Bylo tam hodně bloků. Zadáci šli proti pukům hrudí napřed. Tak se vyhrávají zápasy. Ze střídačky se na to kouká super. Když to ustojíš, podržíš tým a pak jdou i další lajny do toho.