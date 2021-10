Druhou výhru v řadě kalí obava o Šmída. Vrátí se? Ještě čekáme na vyjádření lékařů, zní z Liberce

Ještě v neděli sice kouč Patrik Augusta prozradil, že ohledně Šmída chodí spíše pozitivní zprávy, den poté sám hokejista na svém twitterovém účtu nezveřejnil právě povzbudivý vzkaz.

„Tohle moc nedělám, ale chci se zeptat... Obětovali jste někdy někdo skoro úplně všechno, jenom abyste přihlíželi tomu, jak je vám to z nějakého posr.... důvodu odebráno? Omlouvám se za sprostá slova, díky," napsal na sociální síti.

A v jedné z odpovědí i doplnil: „Když vše obětuješ něčemu, v co věříš, a pak ti to vyšší moc vše vezme. A ty s tím nemůžeš nic udělat," reagoval na jeden z dotazů obránce se zkušenostmi z NHL. Již před touto sezonou prohlásil, že z rodinných důvodů bude jeho poslední a v přípravě na ní kvůli derniéře dřel jako kůň.

Co řeknou lékaři?

Situaci kolem 35letého rodáka pak po výhře nad Karlovými Vary okomentoval asistent Bílých Tygrů Jiří Kudrna. „Ještě čekáme na vyjádření lékařů," vyjádřil se Kudrna s tím, že Šmídovy aktuální zdravotní lapálie nesouvisí s problémy se zády, které letos v únoru vyřešila až operace a definitivně mu ukončila minulou sezonu.

„Vždy, když vám takoví hráči a lídři vypadnou, je to určitě komplikace. Poznali jsme to už v minulé sezoně v play off. Zároveň vzniká prostor i pro další kluky. Každý hráč, který chybí kvůli zranění, je ztrátou," doplnil Kudrna.

Proti Varům nenastoupil ani další zkušený bek Ondřej Vitásek, jenž podstoupil operaci ramene. Chybět by měl delší dobu. „Měl problém s ramenem, který vyžadoval zákrok a lékaři se rozhodli provést ho nyní, aby byl fit do závěru sezony. Teď by měl zahájit rehabilitaci. Chybět by měl v řádech několika týdnů, uzavřel Kudrna.

Proti Varům do obrany naskočil Petr Kolmann a Jan Štibingr, který si připsal dva kanadské body za dvě nahrávky. „Kluci z Benátek je nahradili a skvěle je zastoupili. Od toho farma je. Jsme jeden mančaft a musíme tahat za jeden provaz a je jedno, jestli je to Láďa nebo Vitas. Musíme hrát i za ně, aby se vrátili do trochu už rozjetého vlaku," pověděl autor druhé branky Lukáš Derner.