Ve Zlíně ho trenér stáhl, Boleslavi dal dva góly. Nebral jsem si to osobně, tvrdí brněnský Holík

„Nebral jsem si to nijak osobně. Snažil jsem se co nejlíp připravit na další zápas. Po Zlínu se na nás snesla docela velká kritika, a tak jsem hrozně rád, že jsme takhle jasně vyhráli," říká spokojený Holík, který zaznamenal teprve druhý a třetí gól v sezoně. „Přihrávky Martina Zaťoviče byly famózní. Šance jsem měl i předtím, jenže mi to nepadalo. Snad už jsem smůlu v koncovce protrhl," doufá.

Kometa do utkání skvěle vstoupila, po úvodní třetině vedla už 3:0. „Z naší strany to bylo supr utkání. Od brankáře až po posledního útočníka jsme zahráli hodně dobře. Na rozdíl od některých předchozích zápasů jsme byli zodpovědní v defenzívě. Kéž bychom se už odpíchli k trvale lepším výsledkům. V tabulce chceme rozhodně výš," předsevzal si Holík, který se společně s kapitánem Zaťovičem v poslední době posunul z elitní formace do druhého brněnského útoku.

„Respektujeme to. Vím, že jsme moc branek na začátku sezony nedávali. Jsme jeden tým, v němž má každý svoji roli," tvrdí devětadvacetiletý forvard.

Skvěle chytal Klimeš, chválil brankáře kouč

Trenér Komety Jiří Kalous Holíka i Zaťoviče po duelu s Boleslaví pochválil. „Střetnutí jim vyšlo, měla by to pro ně být značná vzpruha. A výtečnými zákroky nás podržel gólman Klimeš. Postaral se o to, že soupeř zápas nezdramatizoval," cenil si. „Dobře ale zahrálo celé mužstvo. Měli jsme výborný pohyb a tentokrát jsme proměňovali šance. Proto jsme utkání kontrolovali," dal Kalous najevo velkou spokojenost.

Boleslavský kouč Radim Rulík tak dobrou náladu po závěrečné siréně zdaleka neměl. Jeho mužstvo padlo v extralize už počtvrté v řadě. „Vůbec jsme nezachytili vstup do utkání. Chtěli jsme pak s výsledkem ještě něco udělat, avšak tentokrát nám nešly nohy. Vítězství Brna je jednoznačné a zasloužené," uznal.

Zleva Michal Gulaši z Brna a Jan Stránský z Mladé Boleslavi.

Luděk Peřina, ČTK

Středočeskému celku chyběl kvůli zranění klíčový forvard Šťastný. „Je to pro nás samozřejmě značné oslabení. Těžko říct, kdy bude opět k dispozici," pokrčil Rulík rameny.