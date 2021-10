Vrána odvolal trest a byl odměněn. Na vyloučení to nebylo, vysvětloval kapitán Třince

„Trošku se mi to vrátilo," culil se Vrána. „Ale nebyl jsem si hned jistý, zda to faul byl, nebo ne. Byl tam kontakt, ale nemyslím si, že to bylo na vyloučení. Ztratil jsem balanc, možná zajel do rýhy. Bylo správné to rozhodnutí odvolat," svěřoval se 36letý útočník Třince.

K vyrovnávací brance na 1:1 bývalému sparťanovi hodně pomohl vracející se Roman Horák, jenž si srazil přihrávku do vlastní branky. Obrat Vrána dokonal o pět minut později, když přizvedl nahození obránce Zahradníčka.

„U prvního gólu vyloženě štěstí. Já ani nevěděl, že je to v brance. Rozmázl jsem se o mantinel a byl jsem překvapený, když se ke mně sjeli všichni. I druhý byl šťastný. Trefil jsem to a zboku to skočilo nahoru," popisoval Vrána.

Třinec ukázal, že je ve velké pohodě. Poradil si s absencí několika hráčů a bodoval v sedmnáctém z osmnácti zápasů v sezoně. V šestém utkání v řadě bral plný počet bodů a v čele tabulky má sedmibodový náskok na svého úterního soupeře Hradec Králové. „Osobně moc tabulku nesleduji, ale je skvělé takto bodovat. Přijde období, kdy se nedaří a každý bod bude v tu chvíli dobrý," poukázal Vrána.

To Spartu dostihla výsledková krize a na ledě Třince si připsala pátou porážku v řadě. Přispěl k ní i veterán Rostislav Martynek, jenž v sestavě Ocelářů nahradil nemocného Marka Daňa a po téměř dvou letech se radoval z gólu v dresu Třince.

Zleva David Musil, Vladimír Dravecký, autor gólu Rostislav Martynek a Milan Doudera se radují ze čtvrtého gólu proti Spartě

Jaroslav Ožana, ČTK

„Bylo to velice těžké utkání, protože Sparta má kvalitní tým. I když jim teď nějací hráči, kteří mají obrovské zkušenosti chybí. V první třetině to vypadalo, že jsme si trochu mysleli, že to bude jednodušší. Sparta nám ale ukázala, že se musíme trošku probrat, jinak to dopadne špatně," vykládal Vrána, který dal dva góly ve druhém zápase v řadě.

„Někdy se nedaří, a tak dělám práci, která pomůže týmu jinak. No, a někdy se zadaří, jako třeba minule a dnes. Byl bych rád, kdyby to tak pokračovalo, ale pro nás je důležité brát body a předvádět hru, se kterou budeme spokojení," svěřoval se centr první třinecké útočné formace.