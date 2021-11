Šedivý skóroval v extralize po sedmi letech. Pomohl jsem mužstvu, raduje se autor vítězné trefy Třince

„Mezitím jsem pět roků hrál EBEL ligu za Znojmo a Innsbruck. V této sezoně jsem měl šancí docela dost, avšak skórovat se mi podařilo až teď proti Kometě. Jsem strašně rád, že moje branka byla rozdílová, a pomohl jsem tak mužstvu," netají nadšení dvaatřicetiletý Šedivý, který v závěru zužitkoval přesný Kofroňův pas. „Najel jsem si mezi brněnské beky s myšlenkou, že zkusím zápas rozhodnout ještě v základní hrací době. Síly už ubývaly, navíc jsem měl puk na dlouhou hokejku. Zkusil jsem do něj spíš jen tak plácnout. Dopadlo to skvěle," raduje se borec, jenž nastupuje i za Frýdek-Místek v první lize.

Oceláři vyhráli v Brně všechna extraligová utkání od ledna 2020. „Myslím, že jsme si i tentokrát zasloužili tři body, většinu zápasu jsme byli lepší. Naše vítězství bylo šťastné jen v tom smyslu, že jsme o něm rozhodli na poslední chvíli. My ale pokaždé usilujeme o výhru až do úplného závěru. I tentokrát jsme věřili, že nám to tam může ještě spadnout," líčí Šedivý.

Je přesvědčený, že mu důležitá branka dodá sebevědomí. „Jestli mě první gól za Třinec bude v šatně něco stát do týmové kasy? To musím nejdřív zjistit. Samozřejmě rád případně zaplatím," usmívá se.

Martin Růžička z Třince se raduje z gólu. Zády Jan Jaroměřský.

Václav Šálek, ČTK

Kouč Slezanů Václav Varaďa Šedivého pochválil. „Vybojoval si místo v sestavě, jen střelecky se mu zatím nevedlo. Neztrácel víru, že gól přijde. V Brně byl odměněný," těší trenéra.

Svým hráčům vytkl, že se po výtečném vstupu do utkání Třinečtí dostali v prostřední dvacetiminutovce do problémů. „Dvě naše chyby Brňané potrestali. Zavčas jsme se ale vzpamatovali, a ještě do druhé pauzy jsme stihli vyrovnat. V poslední třetině to byl velký boj o rozhodující gól. Nic jsme nevypustili, a nakonec jsme se radovali. Za předvedený výkon musím hráčům poděkovat," tvrdí Varaďa.