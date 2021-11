Třinec srazili jeho bývalí obránci. Vítězný gól šel pod trubkami. I takový se počítá, culil se Pavlík

Střelci obou gólů obránci Filip Pavlík a Bohumil Jank v minulosti hájili třinecké barvy, motivaci Oceláře porazit tak měli zvýšenou. „Je to tak vždycky. Musel jsem do kabiny vypsat motivační pobídku, takže zítra mě Pilka (Radek Pilař) skásne," přiznával Jank.

Podobně silně prožíval zápas i Marek Mazanec. Ještě loni královohradecký brankář dvě třetiny jako by přesně tušil, kdo a kam bude střílet. Vyzrál na něj v poslední vteřině prostřední části v přesilové hře Filip Pavlík. „Kluci to mají secvičené, Káca dává většinou jen takové podleďáky," smál se Jank.

„Vypadalo to, že to snad podletělo pod trubkama. Ale i takový gól se počítá, to je hlavní. Vůbec jsem neviděl, kudy to šlo. Jestli pod nohou nebo vedle? Měl jsem tři nebo čtyři hráče před sebou," svěřoval Pavlík.

Obránce s tvrdou střelou má na své rodné město hodně příjemných vzpomínek, přestože už roky hraje jinde. „Je to už hodně dlouho, co jsem pryč, ale vyrůstal jsem tady a skoro dvacet let jsem tu žil. Znám tady všechno křížem krážem. Navíc jsem tady na tomto ledě s Litvínovem vyhrál titul. Vzpomínky mám jenom hezké a rád se sem vracím," svěřoval se Pavlík.

Na tribuně Werk Arény měl osobní podporu. „Byl tady taťka, brácha, synovec, který tady hraje za žáky nebo přípravku. Ale dres měl podle mě třinecký, ne můj, on fandí Třinci," smál se 29letý bek Hradce, jenž gólem půl vteřiny před koncem druhé dvacetiminutovky doslova zmrazil třineckou halu.

„Filip Pavlík má ránu jak z děla, tak to vzal i s betonem. Moc jsem neviděl, neutěsnil jsem skulinku, prohnulo to beton a skončilo to v brance," popisoval Mazanec nakonec vítěznou ránu.

U pojišťovací branky Janka ve třetí části nestačil vůbec reagovat. „Trefil to hezky. Dobře si tam najel, zavřel oči a byla to pecka kolem hlavy. Těžko s tím něco dělat," krčil rameny Mazanec.

Hradec je prvním týmem, který nedovolil Třinci skórovat a po Plzni druhý, který mu v této sezoně vzal všechny body. „Věděli jsme, že jedou velkou šňůru. Chtěli jsme ji ukončit a dokázat si, že můžeme v extralize porazit kohokoliv," prozradil motivaci Jank.

„Nebylo to vůbec snadné. Kdyby Třinec dal gól v první třetině, bylo by to pro nás hodně těžké. Ale přečkali jsme to a rozhodovaly malé detaily. Potkaly se dva týmy, co jsou teď nahoře a mají formu. Myslím, že se to fanouškům muselo líbit," přemítal Jank.