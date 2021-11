Odvolal přesilovku. Pak s Krejčím skolili Vítkovice. S Davidem nám to šlape, liboval si Káňa

V úvodu utkání jste na sebe upozornil, když jste odvolal přesilovku. Proč?

Chtěl jsem si najet dopředu a obránce se mi tam postavil. Chtěl jsem ho obskočit, ale škobrtnul jsem sám o sebe. nebylo to prostě tak, že by mě podrazil nebo chytil, jak to asi na první pohled vypadalo. Faul to zkrátka nebyl.

Vítězství se vůbec nerodilo snadno, souhlasíte?

Hlavně to nebylo nic hezkého. Bojovný hokej. My jsme chtěli uspět za každou cenu. Vítkovice sem přijely s tím, že budou jen bránit, takže hokejové krása chyběla. Jejich hráči byli důrazní, a tak jsme to měli těžké. Naštěstí jsme ale dali dva góly a bereme tři body.

Z pohledu celého mužstva jste přes výhru ale příliš efektivní zase nebyli?

Bylo to těžké. Vítkovice hrály v pěti ve středním pásmu, nedovolily nám žádné přečíslení, a tak jsme rádi za ty dva góly, co jsme dali.

První gól vstřelil David Krejčí v přesilovce, vy jste se na něm podílel přihrávkou. U druhého při hře pět na pět jste si role vyměnili. Vaše vzájemná souhra funguje, že?

Ano. Mám z toho parádní pocit od začátku soutěže a těším se na každé utkání s Davidem na ledě. Od něho člověk vidí neskutečné věci. Strašně mě to s ním baví, snažím se, abych mu to nekazil a abychom byli produktivní.

Na levém křídle se vám spoluhráči točí. Dlouho jste tam měli Kucseru, pak na dva zápasy Klimka a teď s vámi podruhé nastoupil Tomeček. Je těžké, zvykat si?

Ani nevím. S Davidem jsme domluveni na tom, co hrajeme. Hráči, co se tam točí, se samozřejmě musí nějak přizpůsobit, aby vše fungovalo. Vojta je dost chytrý a šikovný na to, aby hokej, co chceme hrát pochopil a byl prospěšný celému týmu. Odvádí teď obrovskou práci. Dokáže se udržet na puku, pomáhá nám vyhrávat souboje, takže tam je prostor pro šance a jen doufám, že nám to vydrží a budeme dávat góly celá lajna.

Na svém kontě máte osm gólů a deset přihrávek. Zažil jste někdy takový start do sezony?

Určitě ne. Je to poprvé. Užívám si to a snažím se pracovat, aby to vydrželo co nejdéle.

Určitě jste spokojeni i s nulou vzadu, pro gólmana Lukáše druhou v sezoně.

Je to tak. A Honza si ji zasloužil. Chytal výborně. I kluci, co hráli oslabení, byli skvělí. Perfektně blokovali střely.