Gól neslavil. Gulaš měl při vítězném návratu do Plzně smíšené pocity

Gulaš ve 30. minutě srovnával přesnou střelou z mezikruží na 1:1. Branku ale neslavil. „Bylo divné prosadit se v Plzni jako soupeř. Je nepsané pravidlo, že dlouholetí bývalí hráči se z gólu neradují, tak jsem ho dodržel," říká po utkání.

Z konečného výsledku měl českobudějovický rodák pochopitelně radost, jinak ale návrat do Plzně zhodnotil jako zvláštní. „Pocity jsou smíšené. Strávil jsem tu řadu krásných a úspěšných let. Vztah ke klubu mám pořád skvělý. Mám tu spoustu kamarádu a znám v kabině skoro všechny. Nebylo snadné se na utkání připravit, přijet do Plzně po takové době jako soupeř...," pokračuje Gulaš.

A říkal si něco s bývalými spoluhráči? „Ani nebylo třeba. Na všechny jsem se na ledě usmál, oni na mě taky. Věděli jsme, že tohle je něco speciálního," prozrazuje kapitán Motoru.

Divákům patří velký dík

Naplno užít si už mohl závěrečnou děkovačku domácích fanoušků, kteří se loni s Gulašem ani nemohli rozloučit, protože kvůli pandemii koronaviru nemohli na stadion. „Divákům patří velký dík, nečekal jsem, že mě takhle vyvolají. Moc jsem si to užil," usmívá se 35letý útočník.

Usmívat se mohl i při pohledu na konečný výsledek, České Budějovice totiž po obratu z 1:3 vydřely výhru 4:3 po nájezdech. „Stejně jako v Olomouci jsme předvedli zodpovědný a koncentrovaný výkon. Navíc jsme skvěle sehráli oslabení a v brance nás podržel Dominik Hrachovina. Dva body z tak silné Škodovky jsou super," je jasné Gulašovi.

Radost hokejových Českých Budějovic

Miroslav Chaloupka, ČTK

Po tomto duelu už je Motor jen jednu příčku za pátými Západočechy. To ale Gulaše příliš netrápí, naopak má z výsledků modrobílých radost.

„Plzni pořád moc fandím. Přál jsem klukům, aby se jim dařilo i po mém odchodu. Jsem rád, že mladí hráči, kteří nabírali zkušenosti po mém boku, teď Škodovku táhnou a tým stojí na nich. Snad budou vyhrávat co nejvíc," doufá Gulaš.