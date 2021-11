GLOSA: Co je špatně ve Zlíně? Trable Beranů začaly už nešťastnými výroky před sezonou

Už po zisku titulu před sedmi lety následoval především v důsledku zhoršení ekonomické situace pozvolný pád zlínského hokeje. Mužstvo však v minulých letech navzdory často nepovedenému vstupu do sezony nakonec pokaždé proklouzlo aspoň do předkola play off. Výjimkou byl loňský extraligový ročník, kdy za sebou Zlíňané nechali pouze České Budějovice. Ten byl ovšem dopředu prohlášený za nesestupový.

V této sezoně však už jde do tuhého. Problémy pro Zlín nastaly ještě o několik dní dřív, než hokejisté vůbec vyjeli na extraligový led. Důvodem byla slova šéfa klubu a primátora města Korce, který na předsezonní tiskové konferenci prohlásil, že každý klub chce získat titul. Tedy i ten, v jehož čele sám stojí.

Jeho vyjádření poté žilo vlastním životem a bylo po čase v mediálním prostoru významově posunuto, ale každopádně šlo o nešťastný výrok. Mezi fanoušky se po několika porážkách v řadě stal na sociálních sítích terčem posměchu. K tomu se přidal při setkání s novináři tehdejší kouč Svoboda sebevědomým zpochybněním odbornosti bookmakerů sázkových kanceláří a lidí z prostředí českého hokeje, kteří Berany dopředu řadili mezi hlavní kandidáty sestupu do první ligy.

Sázka na jistotu

Svoboda poté utekl z boje už po osmi extraligových duelech, v nichž si jeho celek připsal pouhých pět bodíků. Vedení klubu za něj marně hledalo náhradu a místo toho, aby otevřeně přiznalo, že žádný z oslovených kandidátů neměl odvahu přijmout náročný záchranářský úkol s krajně nejistým výsledkem, snažilo se přesvědčit veřejnost, že optimální variantou pro tápající mužstvo bude, když u něj až do konce sezony zůstane dočasná trenérská dvojice Jenáček - Hamrlík. Tu doplnil v roli prvního asistenta Rob, jenž předtím nuceně skončil u druholigového Jindřichova Hradce.

Brankář Daniel Huf ze Zlína.

Dalibor Glück, ČTK

S nimi na střídačce sice Zlíňané odehráli některé vyrovnané duely, avšak bodové konto rozšířili pouze vítězstvím v povedeném domácím utkání s brněnskou Kometou. Pomyslná jedna vlaštovka ovšem jaro nepřinesla. Ve čtyřech následných střetnutích vyšli Berani poté znovu naprázdno.

Atmosféru ve zlínské kabině paradoxně ještě zhoršilo na první pohled šlechetné Okálovo gesto v závěru úterního zápasu s Libercem. Zkušený forvard odvolal Vlachovo vyloučení, a jeho celek tak přišel o možnost power play v šesti proti třem. Přitom podle televizních záběrů se zdálo, že ho Vlach skutečně fauloval.

Hlavní kouč Jenáček sice Okálův čin výslovně neodsoudil, avšak nechal se po těsné porážce slyšet, že si není jistý, zda si Zlín může v jeho současné situaci dovolit být vyhlášeným slušňákem Mirkem Dušínem z Rychlých šípů. Ani Okálovi spoluhráči se za něj jednoznačně nepostavili.

Mikúš ve Zlíně skončil

Dalším hřebíčkem do pomyslné zlínské sestupové rakve může být ukončení spolupráce se slovenským útočníkem Mikúšem, který byl dosud nejproduktivnějším hráčem Beranů. Poté, co požádal o výměnu do jiného klubu, následovala razantní odpověď. Mikúš už není členem extraligového týmu. Odůvodnění, že nelze stavět hráče, kteří nejsou ochotni odevzdat všechny síly pro záchranu Zlína v extralize, se jeví na první pohled sice jako logické, nicméně jde o další výrazné oslabení mužstva.

Zleva brankář Denis Godla, Tomáš Pospíšil z Litvínova a Tomáš Mikúš ze Zlína.

Ondřej Hájek, ČTK

Až nadcházející období ukáže, zda sázka vedení na zlínská srdíčka a místní patriotismus hokejistů, kteří jsou s městem a klubem dlouhodobě spjati, budou stačit k tomu, aby tým nezmizel příští rok na jaře po dlouhých dvaačtyřiceti letech z tuzemské extraligové mapy.

Pokud nedojde k nějakému zázračnému výkonnostnímu vzepětí, je už nyní téměř jisté, že jediným soupeřem, jehož mohou Moravané v extraligové tabulce přeskočit, je kladenský nováček. To by jim poté dalo šanci odvrátit sestup aspoň v baráži s prvoligovým premiantem.

O tom, zda je to reálné, může dost napovědět už nejbližší neděle, kdy do Zlína dorazí právě Jágr, Plekanec a spol. O víkendu to bude na zimním stadionu Luďka Čajky klasický zápas, v němž půjde o oněch pomyslných šest bodů.