Jágr: Česká mládež? Nevidím světlo v tunelu

„Abys něco dokázal, nejen ve sportu, musíš hlavně v začátcích makat. Věřím ve spravedlnost, takže když chceš být úspěšný, musíš tomu obětovat všechno. Víc než ostatní," prohlásil Jágr, který je proslulý tvrdou dřinou a nočními individuálními tréninky.

„Nevěřím, že mladí sportovci trénují pět šest hodin denně. Dnes jsou jiné možnosti zábavy, než jsme měli my. Věřím, že se to jednou otočí, ale světlo v tunelu nevidím," pokrčil rameny dvojnásobný mistr světa, olympijský šampion a vítěz dvou Stanley Cupů.

Jaromír Jágr z Kladna.

David Taneček, ČTK

Vybavuje si, že když se za svých mladých let vrátil ze školy, hned šel s kamarády sportovat ven. „Klidně i na pět hodin. Jenže ta doba je pryč a mladým tahle sportovní aktivita chybí. Když jsme šli hrát fotbal, bandy hokej nebo běhat s kamarády, brali jsme to jako zábavu. Jenže teď se to bere jako trénink," uvědomuje si nejproduktivnější Evropan v dějinách NHL.

I proto jej neudivuje, že v elitní desítce kanadského bodování extraligy je z českých hráčů mladších třiceti let jen sparťan Chlapík. „Starší generace vyrůstala v jiných podmínkách a v jiném nastavení společnosti. A možná pochopila, že bez tvrdého tréninku, dřiny a sebeobětování nemáš šanci uspět. Žádná jiná rovnice za tím není. Nevím, jestli dnešní mladí mají zájem ji pochopit," uvažoval Jágr.

Jako majitel Rytířů sám dobře ví, jak těžké je do klubu přivést nebo vychovat kvalitní talentované hokejisty. „Spousta dětí je šťastná, když dají jeden skvělý a krásný gól. Kdyby takovou intenzitu a vůli daly do základních věcí, jsou úplně někde jine. Sice by nevstřelily ten jeden krásný gól, ale třeba by jich daly o třicet víc," míní.

Jaromír Jágr z Kladna.

Ondřej Hájek, ČTK

A smál se při zmínce, že pro mladé už je vzorem spíš Pastrňák než on. „Bylo by smutný, kdyby měli vzor v padesátiletém dědovi. Jsem jedině rád, aspoň nemám důvod dál pokračovat," chechtal se Jágr.

Méně radosti už mu dělá jeho Kladno, které je v extraligové tabulce předposlední. „Ale jsme v pohodě. Těsné porážky jsou i o nezkušenosti mužstva. Jde o to se z nich co nejrychleji poučit," řekl Jágr, s 13 kanadskými body třetí nejproduktivnější hráč Kladna.

„Nejhorší je, že i když hrajeme docela dobře, získáme nula bodů. Někdo má špatný produkt, a stejně ho dokáže prodat. A někdo má zase skvělý produkt, a i tak ho neprodává," vypomohl si Jágr nehokejovou terminologií.