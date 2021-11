Obránce Slováček odchází z Českých Budějovic do Finska

Hokejový obránce Ondřej Slováček opouští extraligové České Budějovice a míří do Finska. Motor uvolnil sedmatřicetiletého beka krátce poté, co získal ze Sparty na hostování Martina Janduse.

"Byla to jeho prosba. Není v tom nic proti nám nebo proti jeho působení v Motoru, ale zkrátka nás požádal, zda bychom mu nevyšli vstříc, že by chtěl pokračovat v zahraničí. To jsme učinili a budeme pokračovat v práci bez něj," uvedl vedoucí sportovního úseku a trenér Jaroslav Modrý na klubovém webu.

Odchovanec Vsetína přišel do Českých Budějovic před začátkem minulé sezony a v tomto ročníku odehrál devět zápasů, ve kterých zaznamenal gól a šest asistencí. Jméno klubu, za který bude Slováček hrát, Jihočeši nezveřejnili.