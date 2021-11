Nula v Třinci Berana neděsí. Nejdůležitější zápas nás čeká v neděli ve Zlíně, zdůraznil

Když hrál Jágr v Třinci naposledy, skóroval za domácí Martin Růžička. Stejný hráč se trefil znovu, využitá přesilovka v polovině druhé části byla ale nadlouho jediná domácí radost.

Srovnání skóre měli na hokejce ti nejzkušenější. Na začátku třetí části uzamkla první kladenská lajna domácí před jejich brankou, do šancí se postupně dostali Jágr i Plekanec, Mazanec jim ale pokaždé radost vzal. „Je to velká škoda. Měli jsme své šance, Mazyho ale ani oni nedokázali překonat," posteskl si útočník Kladna Matěj Beran.

Jágr v Třinci odehrál skoro dvacet minut, Plekanec byl na ledě ještě o téměř šest minut déle. „Jsou to naší nejlepší hráči, táhnou nás celou sezonu. Pleky je nejproduktivnější hráč, Jarda je třetí. Chybělo nám to pověstné štěstíčko, na to ale nemůžeme spoléhat. Musíme si to vybojovat tou černou prací před brankou a něco tam dorvat," říkal Beran.

Kladenskou snahu zlomil v polovině třetí části Slovák Hrehorčák, který ve vlastním oslabení využil zaškobrtnutí obránce Wooda na modré a využil samostatný nájezd. „Myslím, že jsme nehráli úplně špatně proti týmu, který je nejlepší tým v Česku a je suverénně první," přemítal Beran.

„Jeden gól jsme ale dostali v oslabení, druhá při naší přesilovce. Ve hře pěti proti pěti jsme je dokázali udržet. O to více to mrzí. Ale nic si z toho nesmíme dělat. V neděli nás čeká nejdůležitější zápas sezony ve Zlíně. Tam musíme zabrat," zdůraznil kladenský útočník.

Potyčka za kladenskou brankou během extraligového duelu v Třinci.

Jaroslav Ožana, ČTK

Těsná porážka na ledě mistra jej štvala více, než kdyby jeho tým schytal debakl.

„Máme nulu, to je nejdůležitější. Prohráli jsme o dva góly, ale už asi devět zápasů jsme prohráli o jeden jediný gól. To je šílené číslo. Kromě jednoho výbuchu s Plzní jsme odehráli spoustu vyrovnaných zápasů. Brali jsme body s Pardubicemi, se Spartou... ty body nám chybí. S tím ale už teď nic neuděláme, máme před sebou ještě spoustu zápasu, je teprve začátek listopadu. Ale musíme zabrat okamžitě," upozornil Beran.