Se vším respektem, co Jágrovi prochází, je až trapné, pousmál se třinecký bek Doudera

Před lety přišel obránce Milan Doudera do Třince právě z Kladna, proto měl z návratu Rytířů do extraligy velkou radost. Touha porazit svůj bývalý klub, kde hrají kladenské legendy Jágr a Plekanec, byla obrovská. „Ukázali kvalitu. Bylo to proti nim těžké," řekl Doudera, kterého v závěru utkání právě Plekanec fauloval a Kladno tím přišlo o výhodu hry bez brankáře. „Obral jsem ho o puk, vzal mě přes brusle. To už jsme věděli, že si to pohlídáme," svěřil se Doudera po výhře 2:0.

Kladno nastoupilo nebojácně. V úvodu to nevypadalo na souboj prvního s předposledním. Souhlasíte?

Měli výborný nástup a ze začátku nás motali. Pak jsme se ale rozkoukali, převzali otěže hry a pomohli si přesilovkou. Pak to bylo takové... Neodskočili jsme, bylo to takové nervóznější, ale ujeli jsme v oslabení a bylo hotovo.

Také v úvodu třetí části vás Kladno zamklo. Zůstali jste, jak se říká, hlavami v kabině?

Hlavně jsme se dvě minuty nedostali ze třetiny. Vypadalo to jako jejich přesilovka. Ustáli jsme to, ale stálo nás to hodně sil. Možná se to tam lámalo, stejně jako v oslabení osm minut před koncem, kdy jsme navíc dali gól.

Bylo těžké potvrdit roli favorita a získat v uvozovkách povinné body?

Věděl jsem už před zápasem, že to nebude lehké. Proti těmto soupeřům, co hrají o všechno, jsou zápasy o to těžší. Kladno podalo sympatický výkon, když budou takhle pokračovat, nějaké body sbírat budou. Druhou věcí je, že se na nás chce každý vybičovat, každý je namotivovaný, aby nás porazil. O to máme všechno těžší. Musíme furt držet vysoký standard.

Hokejisté Třince se radují z prvního gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Jak se jako Kladěňák díváte na boj Rytířů o udržení?

Samozřejmě mě to netěší, ale předpoklady takové byly už před sezonou. Zatím se to naplňuje. Pro Kladno bude klíčové, aby pod sebou udrželo Zlín. A případně se zkusilo vyhnout baráži.

Kladenská legenda Jaromír Jágr hraje extraligu v devětačtyřiceti. Co jako odchovanec Kladna říkáte na to, co předvádí?

Samozřejmě kvalitu má. Na druhou stranu, se vším respektem, co on si v lize dovolí a co mu prochází, by mu v žádné jiné lize neprošlo. I dneska. To je až úsměvné. Tak to ale je, musíme s tím bojovat.

Myslíte jeho nenápadné háčky na Martina Růžičku a Ondřeje Kovařčíka, nebo debaty se sudími?

Nebudu to komentovat, nechci dostat pokutu. Ale viděli jste, jak se zápas vyvíjel, jaké sporné situace tam byly. My jsme se tomu pomalu až museli smát, bylo to až trapný.

Je těžké takto o něm mluvit?

Ale já neříkám, že to je jeho chyba. On dělá pro Kladno to nejlepší, co může. Chyba je někde jinde, ale nechci to tady rozebírat a zacházet do podrobností, aby z toho nebyly nějaké problémy.

Zleva Tomáš Plekanec z Kladna, Jakub Strnad z Kladna a Milan Doudera z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Jsou tito hráči jinde, než když jste naskočil za Kladno do ligy?

Jasně, v mé první extraligové sezoně 2012/2013 byla výluka, měli jsme tam myslím pět hráčů z NHL, to byla radost pohledět. Všichni v té době byli v top formě, rozhodovali zápasy. Oni dva (Jágr s Plekancem) konkrétně si výkonnost furt drží. Všechna čest, v jeho letech, jak se udržuje a dokáže být konkurenceschopný.

Před bránou je pořád těžké Jágra odtlačit?

Jo, tak má přes sto kilo, dokáže si pomoct zadkem. Má dlouhou hokejku, těžko se mu na puk dostává. Je to jeho přednost celou kariéru, dokáže toho pořád využít.