Klimeš vychytal Kometě druhý bod. Sedláčkův příchod zatím kouč Kalous nepotvrdil

„Bylo to těžké utkání. Plzeňští se tlačili neustále před naši bránu. Docela jsem si zachytal," usmívá se spokojený brněnský gólman Lukáš Klimeš. Svůj tým při nájezdech podržel. Překonal ho pouze Mertl. Poté, co dopravil puk do sítě, však Klimeš něco vehementně reklamoval. „Měl jsem za to, že jsem mu už předtím sáhl do puku. Myslel jsem, že v takovém případě je nájezd u konce. Přiznám se ale, že moc ani nevím, jak to v pravidlech přesně je," smířil se s opačným verdiktem sudích.

Prozradil, že ráno před zápasem studoval na videu, jak si plzeňští hokejisté při nájezdech počínají. „Ale zrovna Mertl zvolil naprosto jiné řešení. Záleží vždycky na tom, jak se který hráč zrovna rozhodne. Naštěstí mě něco trefilo," líčí Klimeš skromně.

V poslední době je v Kometě gólmanskou jedničkou, v brance stál ve čtyřech posledních extraligových duelech. „Moc to neřeším. Když na mě trenéři ukážou, tak se snažím vždycky podat co nejlepší výkon," tvrdí. Jenže podle kuloárových informací má po víkendu doplnit Klimeše se Slovákem Tomkem zkušený gólman Jakub Sedláček, jemuž končí hostování v Olomouci. „V tom případě budeme bojovat o pozici jedničky tři," neděsí Klimeše zvýšená konkurence.

Trenér Komety Jiří Kalous ještě nechtěl Sedláčkův příchod potvrdit. „Zatím to nebudu komentovat," reagoval na přímý dotaz. Mrzí ho, že Brňané nebrali s Plzní místo plný počet bodů. „Zase jsme neproměnili vyložené šance. I proto, že Pavlát chytal velice dobře," pochválil soupeřova brankáře.

Také kouč Plzně Václav Baďouček je přesvědčený, že jeho tým měl dát víc než jeden gól. „Střeleckých příležitostí jsme na to měli dost. V pětiminutovém prodloužení jsme měli skoro pořád puk na hokejkách, ale ani v něm se nám nepovedlo skórovat. Na Brňanech bylo vidět, že spoléhají na nájezdy, které jsou pro nás v této sezoně noční můrou. To se bohužel znovu potvrdilo. Snad ale přijde už brzy zápas, v němž je my zvládneme lépe než soupeř," přeje si Baďouček.