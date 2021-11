Sparta utnula sérii hrůzy, Hradec šokoval Pardubice. Třinec pojistil vedení

Oceláři se dál vezou na vítězné vlně, z posledních deseti extraligových duelů vyhráli devátý a upevnili své vedení v čele extraligové tabulky. Báječnou formu potvrdili proti Vítkovicím, které prohrály i třetí zápas v řadě a jsou až na třinácté příčce. Hosté přiom dokázali v Třinci otevřít během první třetiny skóre, během dvou minut ale o vedení přišli a po polovině zápasu nasměroval domácí za výhrou Zahradníček.

V duelu nejhorších týmů extraligy mezi Zlínem a Kladnem po opatrném začátku slavili vysokou výhru 5:1 hostující Středočeši. Berani tak s mančaftem Jaromíra Jágra prohráli i druhý duel v sezoně, na kontě mají stále jedinou výhru za tři body a krčí se na posledním místě tabulky s pouhými osmi body. Kladno na tom nicméně není o moc lépe, bodů nasbíralo osmnáct a na třinácté Vítkovice má sedmibodové manko.

Co napravovat měli hokejisté Sparty. Prohráli osmkrát po sobě a pokud by padli na ledě Komety, vyrovnali by devět let starou nelichotivou sérii, kdy nezvládli devět duelů v řadě. V nedělním souboji měli ovšem Pražané při obnovené premiéře kouče Miloslava Hořavy prakticky po celý zápas navrch a vítězství definitivně pojistili dvěma góly ve třetí třetině. Sparta zůstává v tabulce osmá, Kometa jedenáctá.

Poprvé po pěti zápasech nebodovali hokejisté Liberce a v tabulce klesli na deváté místo. V neděli doma nestačili na Olomouc, která díky čtyřbrankové smršti ve druhé třetině získala rozhodující náskok. Tygři sice dokázali snížit, vyrovnat ale již nestačili. Kohoutům patří v tabulce sedmá pozice.

Druhá třetina vyšla náramně i hokejistům Litvínova v Plzni, kteří třemi brankami odskočili už na 4:0. Domácím se nakonec podařilo snížit na rozdíl jediné branky, tři body ale nakonec zůstaly hostům. Severočeši tak poskočili na desáté místo tabulky, Plzeň je pátá.

Dlouhých osm let čekali na výhru nad Mladou Boleslaví hokejisté Českých Budějovic. Třetí výhru Motoru na cizím ledě v řadě jistil povedeným výkonem brankář Jan Strmeň, který Středočechům nedovolil navázat na sérii čtyř vítězství. Boleslav i tak zůstává čtvrtá a Budějovice šesté.

V Pardubicích bylo o náboj postaráno dopředu, na led třetího celku tabulky zavítal druhý nejlepší tým extraligy. A pikantní duel měl vpravdě senzační závěr. Domácí totiž ještě v 58. minutě vedli 3:1, Hradec si ale dokázal vyrovnáním 14 sekund před sirénou vynutit prodloužení, které rozhodl v 62. minutě svým třetím gólem v zápase Oksanen.