Blomstrand bydlí v Plzni tři minuty od stadionu. Jeho kanonádu zastavilo až zranění

Na kontě už máte třináct branek. Věřil jste, že se v extralize uvedete takovým způsobem?

Neměl jsem od sebe žádná přehnaná očekávání. Ale hokejem se teď strašně moc bavím. Máme skvělý tým a kabinu. Výborně a upřímně spolu komunikujeme. Rozebíráme i akce, které se nepovedly. Snažíme se ještě vylepšit ty, které dopadly úspěšně. Všichni se chtějí podílet na vítězství, protože vyhrávat je vždycky zábava. Když se mi povedlo nasázet hattrick Spartě, nešlo mi vůbec usnout, jak jsem pak byl z utkání napumpovaný.

Trenéři vás hodně nabádají, ať střílíte?

No jasně. Střílet, a hlavně dávat góly mě baví. Do branky mi v poslední době padalo všechno. Moje forma vychází ze všech aspektů kolem. Úžasné město, skvělá atmosféra na tréninku, profesionální prostředí. Přijdu na stadion a nemusím řešit nic jiného kromě hokeje. Ale jak stárnu, už mě přece jen tolik nezajímají góly. Hlavně aby se dařilo týmu. Vyhrát extraligový titul by byl můj největší úspěch v kariéře. Čeká nás ovšem dlouhá a složitá cesta.

Co jste si po čtyřech letech ve druhé švédské lize v dresu Södertälje říkal, když přišla nabídka z Plzně?

Lákalo mě i pár týmů z elitní švédské soutěže, ale ze své zkušenosti vím, že posunout se tam z nižší ligy je hodně složité. Plzeň o mě opravdu stála, což jsem ocenil.

Plzenští hokejisté Filip Suchý (vlevo), autor hattricku Ludwig Blomstrand (uprostřed) a David Jiříček slaví.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Takže jste o přesunu do Česka neváhal?

Samozřejmě jsem se chvíli rozmýšlel, ale chtěl jsem se v kariéře posunout a Plzeň se jevila jako dobrá možnost. Navíc jsem mluvil s několika bývalými spoluhráči ještě ze zámořské juniorky, například s Adamem Poláškem nebo Jeremiem Blainem. Všichni mi extraligu doporučili.

Jak úroveň soutěže hodnotíte?

Hity jsou tvrdší, střely přesnější, hráči rychlejší než ve druhé švédské lize. Musel jsem přes léto tvrdě makat, abych této úrovni stačil.

Do extraligy před letošní sezonou přišli vedle vás i další dva Švédové, bratři Thorellovi. Zdá se vám Česko jako lákavá destinace?

Když se mě někdo zeptá, jestli sem má jít, určitě mu soutěž doporučím. Chci švédským hráčům ukázat, že by to určitě měli zkusit. Mně se tu moc líbí. Plzeň je slavný klub a skvělé město. Udělal jsem asi nejlepší rozhodnutí v životě.

Získal jste si navíc přízeň fanoušků. Určitě jste si při domácích zápasech všiml švédské vlajky v sektoru za brankou.

A taky jsem viděl jednu fanynku v dresu Tre Kronor. Rád vidím, že si nás, všechny tři Švédy, diváci oblíbili. Užívají si, že jsme tady, a podporují nás. Co víc si přát.

Tomáš Dvořák ze Sparty (vlevo) a hrdina předehrávky 35. kola extraligy Ludwig Blomstrand z Plzně.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Vaše přítelkyně zůstala ve Švédsku. Jak často se vídáte?

Snažíme se navštěvovat aspoň jednou měsíčně. V nabitém zápasovém programu bych to stejně častěji nestíhal. Takže tady žiju sám, ale byt mám tři minuty chůze od stadionu, což je super. Jsem hned doma a mám víc času na relaxaci.

Už jste se zmínil o tom, že Plzeň je úžasná. Co se vám ve městě líbí?

Má stejně obyvatel jako moje rodná Uppsala, není moc velké ani malé. Historické centrum v Plzni je překrásné. Hlavně náměstí a výhled z věže katedrály. Jsem taky velký fanoušek fotbalu, byl jsem tu na několika zápasech. Je super, že Plzeň má elitní týmy v obou nejpopulárnějších sportech.