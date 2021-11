Velký comeback! Růžička se vrací do extraligy, převzal mateřský Litvínov

V mateřském Litvínově v pouhých šestnácti letech coby hráč poprvé naskočil do extraligy, jako trenér ale Chemiky dosud nikdy nevedl. To už ale nyní neplatí. Vladimír Růžička starší se stal novým koučem Litvínova, se kterým prozatím podepsal smlouvu do konce sezony. Na střídačce nahradil Vladimíra Országha.